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28 ديسمبر 2014

"رايق يا كوتش" "رايق يا كوتش" الأحد 6 ربيع الأول 1436 هـ - 28 ديسمبر 2014
من تدريبات المساء من تدريبات المساء الأحد 6 ربيع الأول 1436 هـ - 28 ديسمبر 2014
إطالة..! إطالة..! الأحد 6 ربيع الأول 1436 هـ - 28 ديسمبر 2014
الكوتش.. يمرر الكوتش.. يمرر الأحد 6 ربيع الأول 1436 هـ - 28 ديسمبر 2014
السديري.. يتصدى السديري.. يتصدى الأحد 6 ربيع الأول 1436 هـ - 28 ديسمبر 2014
أطفال سرف كوست مع لاعبي الأخضر أطفال سرف كوست مع لاعبي الأخضر الأحد 6 ربيع الأول 1436 هـ - 28 ديسمبر 2014
صفحة جديدة صفحة جديدة الأحد 6 ربيع الأول 1436 هـ - 28 ديسمبر 2014
ولخط الدفاع نصيب من تدريبات كوزمين ولخط الدفاع نصيب من تدريبات كوزمين الأحد 6 ربيع الأول 1436 هـ - 28 ديسمبر 2014
جانب من تدريب منتخب السعودية الصباحي جانب من تدريب منتخب السعودية الصباحي الأحد 6 ربيع الأول 1436 هـ - 28 ديسمبر 2014

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