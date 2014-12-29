أتليتكو يستعير توريس حتى نهاية الموسم المقبل

قال نادي أتليتكو مدريد، حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، إن فرناندو توريس مهاجم منتخب إسبانيا وافق على العودة لصفوف الفريق من ميلانو الإيطالي في عقد إعارة حتى نهاية موسم 2015-2016‬.

وتأتي هذه العودة عقب سبع سنوات ونصف السنة من رحيل توريس عن النادي الذي نشأ فيه.

واتفق تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز مع ميلانو، يوم السبت الماضي، على تحويل عقد إعارة توريس للنادي الإيطالي إلى تعاقد دائم، وهو ما مهد الطريق لإعارة توريس بعدها إلى اتليتيكو.

وأوضح النادي الإسباني بموقعه على الإنترنت أن توقيع العقد يتوقف على تجاوز توريس للفحص الطبي على أن يتم حسم الصفقة بشكل نهائي عند فتح باب الانتقالات الشتوية في إيطاليا في الخامس من يناير المقبل.