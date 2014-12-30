منتخب فرق الصدارة

** طالما أن منافسات دوري عبداللطيف جميل للمحترفين متوقفة، ولاحديث اليوم يعلو فوق حديث المنتخب ومشاركته في نهائيات أمم آسيا، فمن المناسب استثمار الفرصة لطرح كل ما يتعلق بالمنتخب السعودي.

** لا أتحدث هنا عن المنتخب الحالي الذي يعسكر في أستراليا، لأن لافائدة من أي ملاحظات في الوقت الحاضر ويجب أن نتفرغ جميعاً لشحذ الهمم وتحفيز لاعبي المنتخب بأن يعوا المسؤولية ويكونوا على الموعد وعند حسن الظن بهم.

** لكنني سأجعل مدخل مقالتي تشكيلة المنتخب الحالي التي تم اختيارها من 5 فرق فقط تمثل صدارة دوري عبداللطيف جميل للمحترفين.

** لا أعلم هل اختيار قائمة المنتخب من أندية النصر والأهلي والشباب والهلال والاتحاد هو اعتراف ضمني بأنه لايوجد في بقية أندية المملكة مواهب تستحق ارتداء شعار المنتخب أم أن (من يختار) قائمة المنتخب أياً كان ذلك الشخص لايشاهد سوى هذه الفرق الخمسة؟

** لا أعتقد أن بقية فرق دوري عبداللطيف جميل لا تضم لاعباً واحداً (على الأقل) يستحق أن يكون في القائمة (ولو الأولية) للمنتخب السعودي، فما بالك ببقية أندية المملكة سواء في الدرجة الأولى والثانية والثالثة.

** المنتخب السعودي في العقدين الماضيين لم يعد يتشكل سوى من الفرق الخمسة ذات الإمكانات المالية المتميزة، وهو أمر قد نتفهمه على اعتبار أن هذه الأندية باتت قادرة على أن تضم أبرز مواهب المملكة.

** لكن هذا لايعني الإهمال (المطلق) لبقية أندية المملكة التي هي بالتأكيد تضم مواهب تتمنى وتستطيع ارتداء وخدمة شعار الوطن، لكنها بعيدة عن أعين (من يختار) قائمة المنتخب.

** قبل 3 عقود عندما كان المنتخب السعودي يحقق الإنجازات لم يكن منتخباً (لفرق الصدارة والمال) بل كان بالفعل منتخباً (للوطن).

** كان هناك لاعبون من الكوكب والاتفاق والخليج والنهضة وأحد والنجمة وأندية أخرى تلعب في درجات مختلفة.

** كان منتخباً يشجعه الجميع لأنه يمثل الجميع عكس ما نعيشه اليوم مع منتخبنا الوطني الذي تجاهل قرابة 100 ناد سعودي.

** جيراننا في الخليج يحسدوننا على اتساع مساحة كرة القدم لدينا وكثرة المواهب، لكنهم (أي جيراننا) لايعلمون أننا لانستفيد من المساحة ولانوظف المواهب.

** هناك مواهب في كل أندية المملكة خلاف أندية صدارة دوري عبداللطيف جميل، وهذه المواهب تحتاج الفرصة لتخدم الوطن أولاً ولتقدم نفسها لأندية المقدمة والمال ثانياً.

** متى يلتفت اتحاد الكرة وإدارة المنتخبات للمواهب السعودية المتعددة والمتناثرة على مساحة واسعة من كرة القدم السعودية؟





*نقلاً عن الرياضية السعودية