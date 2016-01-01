أتليتكو مدريد يتعاقد مع أوغوستو في صفقة حرة

اعلن اتلتيكو مدريد شريك برشلونة في صدارة الدوري الاسباني لكرة القدم اليوم الجمعة تعاقده مع لاعب وسط سلتا فيغو الدولي الارجنتيني اوغوستو فرنانديز لمدة 3 مواسم ونصف الموسم في صفقة انتقال حر.



واوضح النادي على موقعه في شبكة الانترنت ان فرنانديز "اجتاز الفحص الطبي امس الخميس ووقع عقدا حتى نهاية الموسم الحالي بالاضافة الى 3 مواسم اخرى".



وامضى فرنانديز (29 عاما) بنجاح ثلاثة مواسم ونصف مع سلتا فيغو وسجل له 10 اهداف في 122 مباراة وساهم بحلوله خامسا في الدوري حتى الان هذا الموسم.



ويأتي التعاقد مع فرنانديز لسد فراغ غياب لاعب الوسط الدولي البرتغالي تياغو المصاب بكسر في ساقه سيبعده عن الملاعب حتى اذار/مارس المقبل.



وقال المدير الرياضي لاتلتيكو مدريد خوسيه لويس بيريز كامينيرو: "انه لاعب يملك خبرة كبيرة في الدوري الاسباني، وسيساعد خط وسطنا بمؤهلاته الفنية والقتالية، كما سيساعد الفريق في المسابقات الثلاث التي يخوضها هذا الموسم".



وينافس اتلتيكو مدريد على 3 جبهات هي الدوري الذي يتقاسم صدارته مع برشلونة حامل اللقب مع مباراة مؤجلة للاخير، والكأس المحلية ودوري ابطال اوروبا حيث بلغ الدور ثمن النهائي.



وسبق لفرنانديز العمل مع مدرب اتلتيكو مدريد مواطنه دييغو سيميوني حيث توج معه بلقب بطل دوري الختام في الارجنتين مع ريفر بلايت عام 2008.