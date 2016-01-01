أنصِفوا «كحيلان» وانتقِدوا عمله!!

ندرك أن النصر عانى هذا الموسم من سوء الإعداد ومن تعدد الإصابات ومن كثرة الإيقافات ومن سوء اختيارات بعض اللاعبين الأجانب ومن تخبط الجهاز الفني ومن تراجع أداء بعض اللاعبين المحليين..

ولكن هذه الظروف مهما كان حجمها وتأثيرها لا يمكن اتخاذها ذريعة للوضع المترهل الذي وصل له الفريق حاليا، خصوصا وأنه يملك من الأدوات ما تجعله يقف صامدا أمام جميع التحديات في سبيل تحقيق مركز متقدم في سلم الترتيب بدلا من المركز الثامن الذي أنهى به القسم الأول من الدوري والذي لا يليق بتاريخ هذا الكيان الكبير وجماهيريته الطاغية..

ومن هذا المنطلق لا يمكن لأي أحد أن يلوم جماهير الشمس التي ساءها وضع فريقها، فمن حقها أن تغضب ومن حقها أن تطالب بتصحيح الوضع ومن حقها أن تنتقد عمل الإدارة ومن حقها أن تعاتب الأمير فيصل بن تركي كرئيس للنادي وكمسؤول مسؤولية كاملة عما يحدث للفريق، ولكن ليس من حقها أن تسيء لشخصه وتتطاول عليه مهما كانت الأسباب، فهو في النهاية ليس ملاكا وإنما مجرد إنسان قد يُصيب وقد يخطئ ..

قلت سابقا وكتبت عبر هذه المساحة، إنه لا يوجد شخص فوق الكيان ولا يوجد مسؤول فوق النقد، فالأمير فيصل بن تركي عندما قدم عملا نموذجيا أعاد من خلاله النصر للواجهة وقاده لمنصات الذهب التي غاب عنها لسنوات طويلة أشدنا بما قدمه من تضحيات وأثنينا على عمله المميز، ولكن عندما توالت الأخطاء التي ساهمت في تراجع مستوى الفريق وكانت سببا مباشرا في ضياع أكثر من بطولة انتقدنا سياسته التي يُدير بها النادي وطالبنا بمعالجة الأخطاء وترتيب الأوراق ولكن دون إساءة أو تجريح..

نتفق أن الفريق هذا الموسم ذهب ضحية مشاكل مالية وإدارية وفنية كان بالإمكان تلافيها قبل وقوعها، ولكن طالما باتت أمرا واقعا فليس عيبا أن نضع الإصبع على الداء ونصف الدواء، بل العيب عندما يستغل بعض المحسوبين على الكيان حالة انعدام الوزن التي يمر بها الفريق للتشفي من رئيس النادي وتصفية بعض الحسابات الشخصية التي لا علاقة لها بالمصلحة العامة للفريق..

أخيرا.. إذا كان فيصل بن تركي وقع في جملة أخطاء هذا الموسم نتيجة بعض القناعات الشخصية والقرارات الارتجالية التي جانبها الصواب وأدت بشكل مباشر إلى تراجع الفريق على مستوى الأداء والنتائج وبسببها نال من النقد ما نال، فإنه ومن باب العدل يجب إنصاف هذا الرجل الذي انتشل الفريق من غياهب الضياع حتى وضعه على القمة، أما من يحاول إلباسه رداء الفشل لتأليب المدرج الأصفر فهو إما حاقدا أو جاهلا وسيخيب وتخيب معه مساعيه..



*نقلا عن اليوم السعودية