اتحاد الكرة: سنعيد النظر في تعيين البابطين

أصدر اتحاد الكرة السعدي بيانا رسميا فجر الجمعة يؤكد فيه اعتماد مبدأ الشفافية والوضوح خلال عمل لجانه التي تتطلب كل اهتمام ووضوح، وجاء البيان بعد تصريحات خالد البابطين رئيس لجنة الانضباط الذي أوقف بقرار فردي كل من أحمد عسيري ومحمد أمان قبل موقعة ديربي جدة بساعات قليلة.

وقال بيان اتحاد الكرة: "إن قرار لجنة الانضباط الذي أعلنه رئيس اللجنة الدكتور خالد البابطين عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) قرار يخص اللجنة لكن الأجراءات التي تمت لاتكمن فيها العدالة، حيث جاءت بعد نهاية العمل الرسمي للاتحاد ولم تسلك الطرق الرسمية لأرسال القرار للجهات المعنية كما أن آتخاذ القرارت الفردية لايخدم المصالحة العامة ".

وأكمل البيان: " بعد العودة الى الادارة القانونية للاتحاد التي باركت الاجراءات المزمع اتخاذها لاحقاً حيث سيتم في جلسة قادمة لمجلس ادارة الاتحاد اعادة النظر في ترشيح رئيس لجنة الانضباط".



فيما شكر اتحاد الكرة في نهاية بيانه لاعبي فريقي الاتحاد والاهلي على ماظهرو به من روح رياضية أخوية شريفة وتنافس مثالي ويهنى الاتحاد الحكم السعودي تركي الخضير ومساعديه على نجاحهم في أدارة المباراة كما يشكر الاتحاد الجماهير التي حضرت بشكل متميز ويؤكد الاتحاد بأنه يسعى دائما وابداً الى خدمة الاندية كافة في سبيل رفعة رياضة كرة القدم السعودية.

