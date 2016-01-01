اتحاد الكرة يوقف عسيري وأمان 20 يوماً

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الجمعة ايقاف أحمد عسيري لاعب نادي اتحاد جدة ومحمد أمان لاعب النادي الأهلي لعشرين يوما بشكل مؤقت.

وجاء قرار إيقاف عسيري بعد شكوى تقدم بها النادي الاهلي بسبب ظهور اللاعب على "سنابشات" يهدد بالفوز على الاهلي ولو بالدم. فيما عوقب أمان بعدما وصف فريق الاتحاد بـ"الخدم" في مقطع فيديو.

ونشر موقع اتحاد الكرة بيانا حمل توقيع رئيس لجنة الانضباط خالد البابطين أكد خلاله أنه بعد الاطلاع على المواد 137و 138 و 139و 140 من لائحة الانضباط تمت معاقبة اللاعبين.

وذكر البيان أن مسؤولو لجنة الانضباط اجروا اتصالا بمسؤول في نادي الاتحاد وأبلغوه بضرورة تقديم اللاعب المعني بالمخالفة إفادته فوراً وحيث أن مسؤول النادي في اتصال آخر أفاد اللجنة بأن اللاعب المذكور لن يستطيع اليوم تقديم أي إفادة للجنة الانضباط وحيث أن مبدأ التعاون مع اللجنة يقتضي الاستجابة الفورية لطلباتها وحيث أن الإفادة لم تقدم تمت معاقبة اللاعب.

وتضمن البيان أيضا اجراء سكرتير اللجنة اتصالا بأحد مسؤولي الأمانة العامة في النادي الاهلي وإبلاغه بضرورة تقديم محمد أمان المعني باقتراف المخالفة إفادته فوراً وحيث أن مسؤول النادي في اتصال آخر أفاد اللجنة بأن اللاعب سيتواصل خلال دقائق لتقديم إفادته وحيث أن اللجنة انتظرت أكثر من المدة التي طلبها المسؤول ولم تردها الإفادة الفورية المطلوبة وحيث أن مبدأ التعاون مع اللجنة يقتضي الاستجابة الفورية لطلباتها تمت معاقبة اللاعب.