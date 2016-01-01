الهلال يكتسح الشباب ويضرب موعدا مع الأهلي بالنهائي

ضرب الهلال موعدا مع الأهلي في نهائي كأس ولي العهد السعودي بعد فوزه الكبير على جاره الشباب 4-صفر في الدور نصف النهائي للمسابقة.



ووصل الهلال الى النهائي للمرة التاسعة على التوالي بعد أن حقق ست بطولات منها متتالية وخسر آخر نسختين أمام النصر والأهلي في الموسم الماضي.



ولم يجد الهلال أي صعوبة في تجاوز الشباب الذي واصل مستوياته الهزيلة هذا الموسم بقيادة مدربه الاوروغوياني ألفارو غوتيريز.



وبدأت الخطورة الهلالية بعد مرور 20 دقيقة حينما سدد لاعبه سلمان الفرج كرة قوية من خارج منطقة الجزاء الا أنها وجدت الحارس محمد العويس الذي أبعدها بصعوبة.



وعند الدقيقة 25 افتتح مدافع الهلال ياسر الشهراني التسجيل لفريقه بعدما استغل خطأ الاوروغوياني أريسمندي مدافع الشباب في ابعاد كرة داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة قوية في شباك الحارس محمد العويس.



وفشل الشباب في الوصول الى مرمى حارس الهلال خالد شراحيلي في الشوط الاول سوا في كرة وحيدة كانت تسديدة مدافعه عبدالله الاسطا التي اعتلت العارضة.



وفي الشوط الثاني واصل الهلال أفضليته وتمكن مهاجمه البرازيلي ايلتون ألميدا من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 48 بعدما حول عرضية زميله ياسر الشهراني برأسه في شباك الشباب.



وتواصل ضغط الهلال بدون أي ردة فعل للشباب وحصل مدافعه محمد جحفلي على ركلة جزاء عند الدقيقة 69 بعد تعرضه لاعاقة داخل منطقة الجزاء من اللاعب عبدالله الاسطا، ليتصدى لها لاعبه البرازيلي كارلوس ادواردو ويضعها في الشباك.



وعند الدقيقة 74 اختتم لاعب الهلال سلمان الفرج أهداف فريقه بعدما سدد كرة قوية داخل منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس محمد العويس.

وبهذه النتيجة كرر الهلال سيناريو الموسم الماضي حينما صعد لملاقاة الأهلي للمرة الثانية على التوالي في النهائي الذي سيقام في فبراير المقبل.

