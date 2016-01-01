دي خيا يطمح لـ"أفضل حارس بالعالم"

المصدر: لندن - د ب أ

يتطلع ديفيد دي خيا حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الى ان يكون أفضل حارس مرمى في العالم

وأصبح الحارس الأسباني الدولي أحد أفضل حراس المرمى في العالم خلال السنوات الأخيرة لكنه لايزال طموحا وعاقد العزم على تحسين نفسه أكثر.

وقال دي خيا للموقع الرسمي لفريقه على الانترنت :"هدفي النهائي هو أن أكون معروفا كأفضل حارس مرمى في العالم".

وأضاف :" أحاول أن اتدرب وأن ألعب في المباريات وأن أقدم أفضل ما أستطيع للوصول الى هذا المستوى".

وتابع :" بالطبع، أن أصبح أفضل حارس مرمى في العالم مهمة صعبة لوجود عدد من الحراس المميزين ولكنني دائما ما احاول ان أقدم أفضل شيء عندي لأصل الى هذه المعايير".

وحافظ دي خيا على نظافة شباكه لسبع مباريات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ويأمل أن يحافظ على شباكه للمباراة الثامنة وأن يقود فريقه للفوز على ضيفه سوانزي سيتي غدا السبت.

وقال دي خيا :" سوانزي فريق جيد. فريق من النوعية التي تحب لعب كرة القدم والتمتع بالاستحواذ على الكرة".

وأضاف :" صحيح أنهم صعبوا علينا مباراتي الموسم الماضي عندما خسرنا منهم. وأعلم أننا لم نظهر بالشكل المطلوب في الماضي، ولكننا في عام جديد ولذلك سنبذل ما في وسعنا امام جماهيرنا لنضمن الفوز في هذه المباراة".