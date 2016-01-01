سوبر لندن.. نور.. واستقالة ابن مساعد.. أبرز أحداث 2015

شهد عام 2015 أحداثا مثيرة في الرياضة السعودية، كانت هناك لحظات مفصلية حولت مسيرة المشهد العام، كان في مقدمتها خروج المنتخب السعودي صفر اليدين، من بطولة أمم آسيا لكرة القدم، التي جرت في أستراليا وودع البطولة من الدور الأول، بعد أداء باهت، ومستوى كان هو الأضعف في مجموعته.

المشاكل التي واجهت المنتخب السعودي الأول لكرة القدم حيث بدأت بأحداث الشغب في مباراة الأخضر أمام المنتخب الماليزي، والتي اعتبر فيها الأخضر فائزا بثلاثة اهدف نظيفة بقرار من الفيفا، ثم ظهرت على السطح قضية اخرى وهي الاختلاف على مكان اقامة المباراة امام المنتخب الفلسطيني وبعد مد وجزر تقرر إقامتها في الأردن.

وسط المشاكل والإخفاقات الكروية، تمكن طارق حامدي من الحصول على الميدالية الذهبية في منافسات القتال الفردي ضمن بطولة العالم التاسعة للكاراتيه التي أقيمت في إندونيسيا، وبات الانجاز هو الأول في تاريخ لعبة الكاراتيه السعودي على المستوى العالمي.

وعلى صعيد الأرقام القياسية تمكن العداء يوسف مسرحي من تحقيق انجاز سعودي بعد ان دون اسمه ضمن افضل احد عشر عداءً في تاريخ رياضة ألعاب القوى، فيما نجح المنتخب السعودي للتنس تحت 17 عاما عن طريق النجم الواعد عمار ‏الحقباني في الوصول للمرة ‏الأولى لبطولة "قراند سلام" الدولية والتي تعد اقوى البطولات ‏على مستوى العالم في انجاز ‏غير مسبوق.

في الساحة المحلية، حيث مطلع العام الحالي شهدت الفرق السعودية عدة استقالات، أولها الأمير عبدالرحمن بن مساعد بعد اخفاق الهلال في تحقيق البطولة الآسيوية، واستلم نائبه محمد الحميداني زمام الأمور لعدة أشهر الى ان تم تعيين الأمير نواف بن سعد رئيسا للبيت الأزرق.

من جانبه شهد جار الهلال الأصفر، أحداث مثيرة صاحبت انتقال اللاعب نايف هزازي من ناديه السابق الشباب الى النصر، الأمر الذي تسبب في استقالة الرئيس الشبابي الأمير خالد بن سعد بعد مراسم التوقيع النهائية أمر تسبب بحدوث ازمة داخل البيت الشبابي.

وفي النادي الغربي الأهلي اعتذر الأمير فهد بن خالد عن إكمال فترته الرئاسية بسبب ظروفه الخاصة.

وضمن خطوة جريئة من الاتحاد السعودي تقرر اقامة مباراة السوبر خارج الحدود بعد عدة اجتماعات تقرر اختيار العاصمة البريطانية لندن لإقامة البطولة في مباراة شهدت تواجد العديد من الجماهير السعودية رجالا ونساءً.

آخر أحداث هذا العام المثير، مشكلة قائد اتحاد جدة محمد نور مع المنشطات مؤقتا وإيقافه عن ممارسة كرة القدم حتى يتم البت في أمره نهائياً.