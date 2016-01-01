لنتعاطف ولو قليلاً مع بلاتر!

في الوقت الذي يواصل فيه سيب بلاتر وميشيل بلاتيني سعيهما لنيل الفرصة المثلى لتبرئة ساحتهما في العام الجديد عقب تعرضهما للايقاف لمدة ثماني سنوات من قبل لجنة الأخلاق التابعة للفيفا، لم تنقطع مساعي المنظمة التي يعصف بها الفساد في اتخاذ عدد من الخطوات والتدابير على طريق بزوغ فجر جديد في عام 2016.

ووسط كل تفاصيل الدراما التي سبقت عيد الميلاد والتي شهدت سقوط اثنين من أقوى رجال اللعبة في العالم وهما رئيس الفيفا ونظيره في الاتحاد الاوروبي الساعي بشدة لخلافته، عمدت إدارة الفيفا، لنشر جدول الأعمال الخاص بمؤتمر 26 فبراير الذي سيشهد الانعطافة الحاسمة والمتمثلة في تنحي بلاتر رسميا عن رئاسة الفيفا.

والى جانب انتخاب رئيس جديد، فإن الاتحادات الوطنية الـ209 المنضوية تحت لواء الفيفا، ستكون امام مهمة حاسمة تتمثل في التصويت على حزمة جديدة من تدابير الإصلاح التي تتضمن تحديد مدة العمل في المنظمة واجراء تغيير شامل للهيكل الحالي.

ويتوجب ان تحظى التدابير والخطوات المقترحة بموافقة أغلبية ثلاثة أرباع الاصوات، ولكن ماذا عن عضوية الفيفا وهل سيستمع الحاضرون إلى مناشدة وطلب الرئيس المؤقت عيسى حياتو الذي سيحث في مقدمة جدول الأعمال على مباركة ودعم الإصلاحات رغم ما يثار عنه شخصيا من تشبث بكرسي الرئاسة في اتحاده الافريقي لفترة طويلة جدا؟.

يقول حياتو الذي سيتولى ادارة الجلسة ما لم يتمكن بلاتر بطريقة او بأخرى من كسب الاستئناف: «إنها بحق مناسبة تاريخية وبارزة في تاريخ الفيفا، وتأتي في وقت حاسم نركز فيه جهدنا على العمل الجاد لاستعادة المصداقية والاستقرار في هيكل المنظمة العالمية، وآمل أن تستجيب جميع الاتحادات القارية والاتحادات الأعضاء لهذه الإصلاحات كي نثبت للعالم أننا استمعنا وتعلمنا من الأحداث الأخيرة وقمنا بالخطوات اللازمة في الوقت المناسب».

هناك القليل مما قاله وسيقوله حياتو، اذ تم حتى الآن اتهام ما لا يقل عن 41 شخصا من قبل وزارة العدل الأمريكية وهناك فضيحة فساد مالي قدر بـ200 مليون دولار جعل الفيفا يجثو على ركبتيه، وارتبط بمجموعة من المديرين التنفيذيين رفيعي المستوى من شمال ووسط وجنوب أمريكا.

وهذه الإصلاحات، في حال إقرارها، ستكون نافذة بعد شهرين من المؤتمر ويعتمد مستقبل الفيفا على الجزء المتعلق بحزمة الاصلاحات الخاصة بالعضوية، وإلا فإن المستقبل سيبدو قاتما، تماما كما حصل لبلاتر وبلاتيني اللذين سيحرمان معا من التمتع باحتفالات عيد الميلاد .

وشخصيا أرى انه يجب ان يكون لدينا بعض التعاطف مع بلاتر، في ضوء كل ما قام به من عمل لتحسين معايير ومستويات التطور في اللعبة واتساع نطاق ذلك ليشمل ما قام به خارج نطاق الملاعب في البلدان النامية عبر التزام لا ريب فيه له لاستخدام الرياضة وسيلة لتعزيز الوئام والتوافق عالميا. وقد لاحظت في المؤتمر الصحفي الذي عقده في الأسبوع الماضي بمقر الفيفا الأذى النفسي الذي كان يشعر به.

ولكن للأسف لم يتمكن بلاتر، رغم كل ما قدمه من كلام عاطفي أمام وسائل الإعلام العالمية، من تقديم شرح مقنع يسوغ به الدفعة المريبة التي اطاحت به وببلاتيني، وكنت اتوقع انه سيتمكن من تأمين وسيلة الاقناع اللازمة للجميع رغم اشتداد الخناق حول عنقه!.

وفي الوقت الذي ظل فيه بلاتر يردد: «أنا لست احمق»، في معرض اصراره على ان هذه الدفعة لا علاقة لها بأخلاقيات الفيفا، الا ان ايكرت والدائرة القريبة منه يرون عكس ذلك ويؤكدون انها تشكل انتهاكا صريحا للقوانين والمثل الاخلاقية التي يقوم عليها تاريخ الفيفا وان صراع المصالح وغيره كان يكفي لاسدال الستار على عهد بلاتر!.

*نقلا عن ستاد الدوحة القطرية