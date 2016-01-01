من نقصد بالمدرب الكبير؟

الأمر لم يعد يحتاج لدليل، فالأندية الشهيرة والموصوفة بالكونية لا تقبل إلا بالمدربين الكبار، والدليل على ذلك ما ضج به المشهد الكروي العالمي في الأيام الأخيرة من سنة 2015، عندما كان لابد وأن تجد أندية مثل بايرن ميونيخ وتشيلسي وريال مدريد ومانشستر يونايتد مدربين يعوضون مدربين كبارا بلغوا درجة من اليأس في مقاومة ما بلغته النتائج وحتى الأداء من احتباس فجر حالات من العضب والاحتقان.

ما كان مقبولا أن تروج أسماء لمدربين يقودون هذه الأندية المكرهة على تغيير الربان، غير أولئك الذين باتوا مصنفين في خانة المدربين الفلكيين بالنظر لكم الألقاب الكبير الذي تحفل به سيرهم الذاتية وبالنظر لثقلهم الفني وبالنظر أيضا لتمرسهم بالعيش في جلباب أندية لا تتنفس غير هواء البطولات، لذلك لم يحتر بايرن في إيجاد خلف لجوارديولا ولم يتعب تشيلسي في إحضار من يملأ الفراغ الكبير الذي يتركه مورينيو ولربما صمم مانشستر سيتي عن بعد صفقة صانع التيكي تاكا، وحتى إن اضطر ريال مدريد للانفصال عن بينيتيز فإن من سيأتي خليفة له لن يكون إلا مدربا من العيار الثقيل والنادر.

فمن نعني بالمدرب الكبير الذي تلهث وراءه الأندية الكبيرة؟.

لتعريف المدرب الكبير، هناك مدارس كثيرة، كل واحدة تكيف التعريف بحسب الحاجات الفنية والذهنية والفلسفية لإضفاء بعد خرافي على الأندية التي يرتبط بها المدربون المنعوتون بالمدربين الكبار، فهناك مدرسة التجربة التي تعرف المدرب الكبير بالرجل الذي يجيد اصطياد الألقاب، ومن له القدرة على صيد الألقاب يكون جيبه بالضرورة مليئا بالبطولات وبينها على الأقل لقب واحد لدوري أبطال أوروبا، وهناك المدرسة الإنسانية التي لها طبع رومانسي وتعرف المدرب الكبير بالرجل الذي يتمتع بكاريزما عالية وبمهارة كبيرة في تدبير فريق بنجوم كبار بما يخدم روح الفريق، مدرب تكون له موهبة فذة في التواصل مع نجومه، وتكون له على وجه الخصوص الثقافة العالية والمعرفة الدقيقة بأنماط التعبير ليمارس نوعا من الإبهار على اللاعبين ليتفاعلوا معه بشكل يقود لتحقيق الانتصارات، كما كان حال ريال مدريد مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي وكما كان حال كل الأندية التي تعاقب على تدريبها الداهية مورينيو.

هذا هو بالتأكيد ما يفصل مدربا كبيرا عن مدرب عادي، فكل المدربين يلمون بالخطط التكتيكية وبأدوات التنشيط وبمساحات الإبداع، ويستوعبون جيدا المدى الذي يمكن ان تصل إليه المتغيرات التكتيكية، إلا أن هذه الأشياء جميعها لا تصلح لأن تكون وسيلة النجاح المطلق، بل هناك حاجة لمن يعامل لاعب كرة القدم على أنه إنسان، لذلك كنت دائما ما أقول بأن المدرب الكبير الذي تبحث عنه الأندية الفلكية هو مزيج بين المدرستين معا، المعرفة بأقصر الطرق المؤدية للبطولات والقدرة على النفاذ لكيان اللاعب لكسب ثقته وللحصول على أروع ما يملك.

*نقلا عن ستاد الدوحة القطرية