و انتصر بيتوركا !

خسر اللاعبون وانتصر بيتوركا .. هكذا يمكن وصفها .. لا يمكن أن تلوم المدرب إذا وصل لاعبو فريقه لمواجهة الحارس أكثر من عشر مرات .. وأضاعوا كل تلك الفرص!

أسوأ مباراة للأهلي .. أثرت الغيابات .. دون السومة وشيفو والمقهوي لم يكن الأهلي هو الأهلي .. و لكن الاتحاد فعل كل شيء إلا التسجيل ..

مارتن كان الفارق في المنتصف .. بينما المسيليم كان الفارق في المرمى ..

حاجة الاتحاد لأظهرة ومحور وصانع, أضحت أكثر وضوحاً .. الفارق الشاسع بين الاتحاد وفرق المقدمة أضحى أقل .. لكنه ما زال موجوداً .. و سوق الانتقالات هو الوحيد الكفيل بإنهائه!

*نقلا عن النادي السعودية