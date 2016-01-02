أهلي جدة: لدينا 8 إصابات بالفريق

أصدر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي بياناً تفصيلياً حول الإصابات التي تعرض لها عدد من لاعبي الفريق في الفترة الماضية، والفترة التي يحتاجونها للشفاء من هذه الإصابات.

ويعاني محمد عبدالشافي من خشونة في الركبة وأثبتت الفحوص الطبية التي أجراها عدم حاجته للتدخل الجراحي في الفترة الحالية، حيث وصل اللاعب حاليا إلى آخر مراحل برنامجه التأهيلي على أن ينتظم في التدريبات الجماعية مع انطلاقة معسكر الفريق في الإمارات .

فيما يعاني فهد حمد بالتواء في مفصل الكاحل الأيسر وسيتم تحديد فترة العلاج والراحة التي يحتاجها خلال الأيام المقبلة.

بينما يعاني عمر السومة من آلام وتصلب في أسفل الظهر وحالته في تحسن مستمر حيث يحتاج إلى أسبوعين إضافيين من التأهيل .

بينما تماثل حسين المقهوي للشفاء من إصابته العضلية وسينتظم خلال الفترة المقبلة في برنامج تأهيلي.. على أن يدخل في التدريبات الجماعية مع انطلاقة مع معسكر الفريق في الإمارات .

وتعرض أسامة هوساوي خلال الشوط الأول من مباراة الأهلي والاتحاد الأخيرة التي أقيمت الخميس الماضي لكدمة على مستوى الرأس.

وجاءت الفحوص الأولية مطمئنة إلا أنه لم يتمكن من إكمال اللقاء نظراً لشعوره بالدوران وستتم متابعة حالته خلال الأيام المقبلة .

وانتظم فتفاتزيدس في برنامج تأهيلي استعداداً للدخول في التدريبات الجماعية في الفترة المقبلة عقب شفائه من تمزق في وتر العضلة الأمامية نتج عنه اختلال في توازن الحوض.

وتلقى مهند عسيري لكدمة وجرح في الرأس وأصبحت حالته مطمئنة.

بينما دخل باسم العطا لله آخر مراحل برنامجه التأهيلي وسينتظم في التدريبات الجماعية خلال الأسبوعين المقبلين، وفقا لنتائج الاختبارات التي سيخضع لها.. وكان اللاعب قد أصيب بقطع في الرباط الداخلي للركبة اليمنى.