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الشرطة الإسبانية تقبض على رودريغيز بسبب "السرعة"

المصدر: مدريد - رويترز
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ذكرت تقارير إعلامية، الجمعة، أن الشرطة ضبطت جيمس رودريغيز لاعب ريال مدريد أثناء القيادة بسرعة 200 كيلومتر بالساعة في طريقه لحضور مران ناديه المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وقال موقع صحيفة "آس" على الإنترنت إن سيارة شرطة طاردت اللاعب الكولومبي حتى مقر مران ريال، وأشارت له أكثر من مرة بالتوقف.

وتبلغ السرعة القصوى القانونية في الطريق الذي سلكه رودريجيز 120 كيلومتر بالساعة.

وربما يتعرض رودريغيز لغرامة ضخمة، وتسحب رخصته كما حدث لزميله كريم بنزيمة في العام الماضي.

ولم يتسن الحصول على تعليق من اللاعب أو ريال مدريد.

كلمات دالّة

#رودريجيز, #ريال مدريد, #الشرطة الإسبانية

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