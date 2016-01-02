برشلونة وإسبانيول يتعادلان سلبياً

رد إطار المرمى تسديدتين لليونيل ميسي ولويس سواريز ليتعادل فريقهما برشلونة بدون أهداف مع إسبانيول ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم وهو ما يمنح أتلتيكو مدريد فرصة تصدر المسابقة إذا فاز على ليفانتي في وقت لاحق من اليوم السبت.

وأحرز برشلونة180 هدفا في عام 2015 وهو رقم قياسي إسباني لكن هجوم الفريق فشل في التسجيل اليوم في مرمى المنافس الذي قدم أداء جيدا خاصة في الشوط الأول.

وسدد ميسي كرة من ركلة حرة في الشوط الأول لكن الكرة ارتدت من العارضة وأهدر سواريز - الذي أحرز 26 هدفا هذا الموسم - فرصة واضحة للتسجيل في الشوط الثاني بعد أن سدد الكرة في القائم.

ويملك برشلونة39 نقطة بفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو بعد أن لعب كل منهما 17 مباراة. ويأتي ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 36 نقطة وسيخرج لمواجهة بلنسية غدا الأحد.