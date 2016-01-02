جوتيريز: الهلال أفضل فريق سعودي

قال لفارو جوتيريز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي، إن نادي الهلال هو أفضل فريق سعودي.

وهنأ جوتيريز الهلال على الفوز الذي حققه على فريقه بأربعة أهداف نظيفة في مباراة الدور قبل النهائي من بطولة كأس ولي العهد السعودي للمحترفين مساء اليوم الجمعة .

وقال جوتيريز في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: "نعاني كثيرا بسبب الإصابات في قائمة الفريق، في حين أن الهلال يملك لاعبين محترفين يجيدون صناعة الفارق ".

وأضاف: "الهلال أفضل فريق في السعودية حاليا تكتيكيا وفنيا ومبروك لهم التأهل للمباراة النهائية".