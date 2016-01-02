حذار نيمار ينبغي أن يكون لنا !

أصبح نايمار دا سيلفا محل الكثير من الإشاعات في الصحافة العالمية خلال الأيام الأخيرة، حيث ربط اسمه بفرق عديدة، يوم في تشيلسي، يوم في مانشستر وآخر في مدريد، أصبح أمامنا فيلم "هيتشكوكي" أحداثه لن تنتهي قريبا، يجب أن تحفظ مسيرة هذا الشاب، برشلونة أمام مهمة صعبة لكنه لن يستسلم بسهولة، لقد أظهر رغبته في الحفاظ على نايمار رغم أن العروض كبيرة جدا في إنجلترا، ولا يمكن الوقوف أمامها بسهولة، كرة القدم البريطانية أصبحت تدر المليارات وكل اللاعبين يريدون خوض تجربة هناك، لا توجد هناك فوارق رهيبة من الناحية المالية بين الفرق كما هو الحال بالنسبة للأندية الإسبانية، الجميع أغنياء لو نتحدث بلغة المال رغم الثراء الفاحش للكبار، والأكيد أن نايمار مستهدف من طرف هؤلاء، تماما مثلما هو الحال بالنسبة لـ كريستيانو رونالدو المستهدف من طرف باريس سان جرمان الفرنسي، سيكون الاتفاق على رحيل هذا اللاعب إلى بطولة أخرى أمرا كارثيا ولا يجب أن نسمح بحصوله إطلاقا، الدوري الإسباني قد لا يحتفظ بأحسن اللاعبين في العالم قريبا لو تستمر هذه الإغراءات، رغم أني مدريدي ولكن للمصلحة العامة أنا أحذر الكتالان من بيع اللاعب البرازيلي لفريق إنجليزي، يجب أن تبقى "الليغا" مثيرة للاهتمام بتواجد هؤلاء اللاعبين.

*نقلا عن الهداف الجزائرية

