حسن معاذ: نستحق الخسارة

أعرب حسن معاذ، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي عن حزنه بعد خسارة فريقه صفر / 4 أمام الهلال، الجمعة، في الدور قبل النهائي من بطولة كأس ولي العهد السعودي.

وقال معاذ في تصريحات عقب المباراة: "إن الفريق لم يقدم ما يشفع له منذ بداية الموسم، رافضا تحميل أي طرف مسؤولية تراجع نتائج الفريق هذا الموسم".

واعتبر معاذ أن المنظومة بأكملها سواء إدارة أو لاعبون أو جهاز فني تتحمل جميعها مسؤولية تدهور مستوى الفريق.

وأكد لاعب الشباب حاجة الفريق للاعبين أجانب ومحليين على مستوى عال لرفع كفاءة الفريق، مشددا على ضرورة الدعم المتواصل للفريق سواء المادي أو المعنوي.