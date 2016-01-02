دورتموند يخطط لتمديد عقد مخيتريان

نفى نادي بروسيا دورتموند الألماني صحة تكهنات حول رحيل لاعب خط الوسط الأرمني هنريك مخيتريان.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة، السبت، قال ميشائيل تسورك مدير الكرة في النادي، إن خطة بروسيا دورتموند واضحة وهي تمديد تعاقد مخيتريان المستمر حتى 2017.

يشار إلى أن ضجة أثيرت في الفترة الماضية بسبب تصريحات أخيرة لمدير أعمال مخيتريان تحدث فيها عن احتمال التحاق اللاعب 26/ عاما/ بنادي يوفينتوس تورين الإيطالي.

ويعد لاعب الوسط من بين اللاعبين الذين يعتمد عليهم أداء النادي في هذا الموسم بقيادة المدرب توماس توخل.

وكان مخيتريان انتقل في عام 2013 من نادي شاختار دونيتسك إلى بروسيا دورتموند.