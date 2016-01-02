رئيس الزمالك يحفز اللاعبين.. ويرحب بعودة شيكابالا

عقد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري جلسة ودية، الجمعة، مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرازيلي ماركوس باكيتا وبحضور جميع لاعبي الفريق شدد خلالها على أن المدير الفني هو المسؤول الأول عن اختيار تشكيل الفريق خلال المباريات وعلى الجميع احترام رؤيته.

وطلب رئيس الزمالك من اللاعبين استعادة روح الانتصارات وعودة الحماس الذي كان من أهم أسباب الفوز ببطولتي الدوري المصري الممتاز والكأس بالموسم الماضي.

وعن العروض التي يتلقاها لاعبو الفريق قال رئيس النادي إن كل لاعب يتلقى عرضا جيدا من أي ناد سواء داخل مصر أو خارجها عليه أن يقدمه للإدارة التي ستحرص على مصلحة اللاعب وستدرس العرض وتتأكد من جديته ثم تفصل فيه وتناقش الامر بعدها مع اللاعب.

وحذر رئيس القلعة البيضاء اللاعبين بشدة من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي خلال الوقت الحالي لضمان تركيزهم مع الابيض نحو الحفاظ على لقبي الدوري والكأس للموسم الثاني على التوالي.

وعن عودة شيكابالا، أكد رئيس الزمالك ثقته في قدرات اللاعب وموهبته وما سيقدمه لبيته عقب عودته مشيرا الى انه يجب عليه التدريب بقوة والتركيز لحجز مكان اساسي في تشكيلة الفريق الأساسي.

وكان محمود عبدالرازق الشهير بـ"شيكابالا" قد حضر الجلسة بعدما عاد مجددا لصفوف الفريق بعد انهاء اعارته للإسماعيلي حيث شارك في مران الفريق اليوم وسط ترحيب من زملائه.

من جانبه، قال شيكابالا إنه سيسعى بقوة خلال الفترة المقبلة لتحقيق آمال وأحلام جماهير القلعة البيضاء من خلال دعم الفريق لحصد المزيد من البطولات المحلية والأفريقية.

وأضاف شيكابالا في تصريحاته للصحافيين بحضور مراسل وكالة الانباء الالمانية (د ب أ) انه عاد لبيته الأول وهو الزمالك من أجل تحقيق المزيد من الانجازات متمنيا أن يكون دائما عند حسن ظن إدارة النادي به بعد مساندتها له خلال الفترة الماضية.