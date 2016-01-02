نواف بن سعد: راضون عن هذا الموسم

أبدى الأمير نواف بن سعد، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال السعودي لكرة القدم، سعادته بفوز فريقه على الشباب4 / صفر في الدور قبل النهائي لبطولة كأس ولي العهد.

وقال بن سعد في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "موسم مرض لنا كمجلس إدارة حتى الآن، خاصة أننا حققنا بطولة السوبر في بداية الموسم، كما أننا تأهلنا لنهائي كأس ولي العهد نحتل المركز الثاني بالدوري بفارق المواجهات المباشرة عن الأهلي المتصدر".

وضرب الهلال موعدا مع الأهلي في المباراة النهائية بالمسابقة.

ويحتل الهلال المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري السعودي، برصيد 33 نقطة، وبفارق المواجهات المباشرة عن الأهلي المتصدر.