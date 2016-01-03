كنت أمام غرف اللاعبين عندما وصل خبر إيقاف عسيري الاتحاد ومعتز الأهلي، حيث اكتظ الممر بالهرج والمرج، والمدربان أبديا استياءهما، إداري الاتحاد قال معقول، قلت طبعاً غير معقول ووصل إداري الأهلي فقال ما العمل؟ قلت قرار مثل هذا لا يعتد به ما لم يكن بموجب خطاب رسمي، وذلك ما أكده النمشان، أما تويتر فمن الممكن أن يكون مهكراً لأن الرجل قال ليلة المباراة إن الشكوى حفظت ولا أتصور أن رجلاً فطناً يتراجع بين عشية وضحاها ويصدر قراراً مصيرياً كهذا قبيل ساعات من انطلاق المباراة عبر تويتر، الجميل أن إدرايي الفريقين اقتنعا بهذا الرأي ولكن كان في النفس غصة، فحرصا على متابعة القائمة والتأكد من وجود اسم العسيري ومعتز أقول ليس خشية الغدر وإنما من باب الحرص، وشارك اللاعبان ولكن بعدما حاسها البابطين وأربك الديربي، وأجزم بأنه سيربك الموسم كله إذا ما استمر.

*نقلا عن الرياضية السعودية