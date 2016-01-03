عفواً خبراء التحكيم

الانفتاح الإعلامي والتعاطي مع المنظومة الاحترافية فتحا المجال أمام الكثير للعمل في مجال الإعلام الرياضي، ليصبحوا في زمن قياسي نجوماً تخطت شهرتهم المحيط المحلي، وفتح الإعلام المرئي بالتحديد المجال أمام اللاعبين القدامى والمعتزلين، ومنحهم النجومية ومعها أصبح اللاعب المغمور نجماً والمدرب الذي لم يكن له موقع من الإعراب خبيراً، والحكم الذي لم يكن له ذكر في مجال الصافرة ناطقاً رسمياً ضد الحكام متصيداً أخطاءهم وقراراتهم، ولأن بعض أولئك الذين وجدوا في الإعلام مكاناً خصباً للشهرة، حتى وإن كانوا لا يملكون الحدود الدنيا من أبجديات العمل الإعلامي، أصبحت ساحتنا الرياضية تموج بما يطلق عليه الإثارة الجوفاء، بسبب وجود أناس وضعوا في المكان غير المناسب، وكانت النتيجة كما نراها الآن.

إن ما يحدث من هجوم فوضوي منظم نحو الحكام وقراراتهم، والحملة الموجهة ضدهم، والمطالبة بحكام أجانب، هي نتاج فوضى إدارية لبعض المؤسسات الإعلامية التي خلطت الحابل بالنابل، ولم تعد تدرك أدوارها ومهماتها وواجباتها نحو رياضة الوطن والمنتمين إليها وللأسف الشديد.

كلمة أخيرة

أبحث عن أزمة التحكيم في أي بلد، تجدها في أولئك الذين يطلق عليهم خبراء التحكيم، ممن وجدوا ضالتهم في الإعلام الذي حولهم من حكام مغمورين إلى نجوم، ولكن على أكتاف زملائهم الحكام .. للأسف الشديد.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية