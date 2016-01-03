مكسيكي «لخبط» فان غال!

عودة الهولندي فان غال مدرب المان يونايتد وبعد 29 عاما من العمل التدريبي، ربما للتراجع عن قناعة سابقة تعامل معها تفيد بعدم أهمية التنافس بين اللاعبين المهاجمين، لا شك أنها تمثل القيمة الأكبر التي يفترض أن يراعيها الجميع ودون استثناء، وبعد الأخذ في الاعتبار، أن اكتساب العلم والمعرفة والخبرات في ميادين كرة القدم، لا يمكن أن يتوقف عند حدود معينة، وعندما يؤكد المدرب الخبير صاحب الـ (64) عاما أنه أخطأ في التعامل مع موهبة المهاجم المكسيكي خافيير هيرنانديز الملقب بتشيتشاريتو، ومن بعدها التخلي عنه في الصيف الماضي لمصلحة باير ليفركوزن، فليس أكثر من ذلك حديث، انه لا تمام في عالم كرة القدم، ولا نهاية حتى يقول بعدها المدرب أو الاداري وكذلك أي من الأطراف الأخرى، أنهم بلغوا مرحلة الكمال.!

ليس فان غال لوحده، من يتعلم في يومياته التدريبية، المزيد مما لم يعش لحظاته في السنوات الطويلة الماضية، بل وايضا الأكثر منه شهرة وخبرة، تجبرهم ملاعب كرة القدم، بالظهور في مسارح لتجارب جديدة، وثقافات وافكار وقناعات مختلفة، من شأنها أن تغير كثيرا من الواقع الذي كانوا عليه، وفي التجربة الأخيرة والجديدة للمدرب الهولندي مع النادي الانجليزي الشهير، لا شك أنه تعلم الكثير منها في الكيفية التي يمكن أن تكون حاضرة مع الجيل الحالي من اللاعبين، ليس مع أسماء وثقافات سابقة، ومن المؤكد أن تكون الهزة الأخيرة التي تعرض لها، قد نسفت في عقليته العديد من القناعات السابقة، ورسمت له من الرؤى، ما يمكن أن يظهر مستفيدا منها، اذا ما استمر مدربا سنوات أخرى.!

وعندما يتراجع فان غال ويقول إنه ربما يكون مخطيئا في الاعتقاد أنه لا تنافس بين المهاجمين، مثلما هو التنافس الذي يعتقد به في المراكز الأخرى، فهي دون شك المهارة الجديدة، التي لم يستفد منها المدرب رغم خبراته الطويلة، والتي لا شك أنها تثبت القصور مع أي مدرب، واي اسم آخر، يمكن أن يعتقد في يوم من الأيام، أنه لا جديد يمكن أن يتعلمه في حياته ومشواره مع ملاعب الكرة.!

لا شك ان الاعتراف الأخير لصاحب الخبرات التدريبية الطويلة، من شأنه أن يغير الكثير في قناعاته، وايضا يتوجب أن يكون بمثابة الرسالة للجميع، على أمل التركيز واعادة التأسيس على قناعات سابقة، كانت للعديد من أصحاب القرار تذهب لمنح المدرب الجديد، كامل الصلاحيات، حتى في اللحظة التي يتابعون فيها أن الخطوات وأيضا المؤشرات لا تذهب الى المسار السليم.!

*نقلا عن الأيام البحرينية