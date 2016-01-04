النصر والاتحاد المسببات والإصلاح

خسر النصر مع نهاية الموسم الماضي لقب كأس خادم الحرمين الشريفين ثم مع بداية هذا الموسم خسر لقب كأس السوبر وخرج من مسابقة كأس ولي العهد وفقد المنافسة في المحافظة على لقبه بطلاً لدوري المحترفين لموسمين متتاليين...

** فريق الاتحاد خرج خالي الوفاض من ألقاب الموسم الماضي وفي هذا الموسم خرج من مسابقة كأس ولي العهد ومازال يحتفظ ببصيص من الأمل للمنافسة على لقب الدوري...

** النصر والاتحاد يأملان في أن يحضرا بقوة خلال الفترة المقبلة والمتبقية من الموسم الرياضي الحالي....النصر من أجل مركز متقدم في الدوري يمنحه بطاقة آسيوية إلى جانب المنافسة لتحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين وكذلك البطولة الآسيوية...

** أما الاتحاد فيبحث عن استمرار التمسك ببصيص الأمل في المنافسة على لقب الدوري وكذلك المنافسة على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين إلى جانب تجاوز الدور التمهيدي في البطولة الآسيوية ومن ثم التأهل لدور المجموعات...

** ولكي يحقق النصر والاتحاد طموحاتهما هذه لا بد أن يصلحا من حالتهما الفنية التي كانا عليها خلال الفترة الماضية من الموسم الحالي..

** السؤال الذي يبرز هنا هو....لماذا أصبح حال النصر والاتحاد بهذه الصورة مع بداية هذا الموسم؟؟

** الإجابة تكاد تكون متطابقة ومتشابهة لحد كبير في الفريقين إذ يتعلق الأمر بسوء التقييم والتعامل (الفني) من قبل إدارة الناديين وهنا أتحدث على صعيد الأجهزة الفنية والمحترفين الأجانب..

** في الموسم قبل الماضي كانت الأمور الفنية في فريق النصر أكثر من ممتازة مع الأورجوياني كارنينو وتوقع (بل تأكد) كثيرون أن إدارة النصر لن تفرط في هذا المدرب بعد أثبت نجاحه خصوصاً انه في عالم كرة القدم من الصعب جداً أن تجد مدرباً يناسب قدراتك ويحقق أهدافك وطموحاتك...

** لكن إدارة النصر فرطت بالمدرب وتعاقدت مع الاسباني كانيدا لفترة قصيرة ثم أعادت الاورجوياني داسيلفا الذي لم يقدم الجديد للنصر حتى وإن حقق بطولة الدوري إلا أنني أرى أنه حققها بروح لاعبي النصر وما تبقى من عمل كارينيو الفني...

** على صعيد المحترفين الأجانب فرطت إدارة النصر بالهداف البرازيلي ايلتون براندو بعد أن تأقلم مع المجتمع ودخل أجواء الكرة السعودية وتعاقدت مع مواطنه هيرناني الذي لم يوفق وخسر النصر بسببه الوقت والمال...

** في الاتحاد الأمر لا يختلف كثيراً فالروماني بيتوركا قدم عملاً جيداً في الموسم الماضي ومع ذلك لم تمنحه إدارة الاتحاد فرصة الاستمرار وتعاقدت مع بولوني الذي دمر الفريق وعادت (الإدارة) وصححت الخطأ وأعادت بيتوركا الذي خلال فترة قصيرة صحح مسار الفريق...

** على صعيد المحترفين الأجانب لم تحسن إدارة الاتحاد التعامل مع البرازيلي ماركينهو فرحل وكان رحيله خسارة يدفع وسط الاتحاد ثمنها حتى الآن..

** تصوروا لو استمر كارينيو في النصر مع ايلتون براندو ومحترف أجنبي رابع يجيد تسديد الكرات الثابتة ينضم لأدريان ومحمد حسين ....وبقي ماركينهو وبيتوركا في الاتحاد مع ريفاس وسان مارتن ومدافع آسيوي كيف سيكون حال الفريقين هذا الموسم؟

** فترة التوقف الحالية وفترة تسجيل المحترفين الشتوية هي الفرصة الأخيرة للنصر والاتحاد لإصلاح حالهما الفنية خصوصاً أن رجال الناديين يعرفون مسببات تردي حال فريقيهما منذ بدء الموسم الحالي...

*نقلا عن الرياضية السعودية