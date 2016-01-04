مباراة مؤجلة بين الأهلي ومضيفه الوصل، لكنها مباراة مفترق طرق للأحمر، فهي آخر المؤجلات وآخر ثلاث نقاط متبقية له من الدور الأول التي من شأنها أن تضيق الفارق بينه وبين المتصدر العيناوي أو ستجعله على بعد أربع نقاط من الصدارة حتى إشعار آخر.

يدرك الأهلي تماماً أن الوصل في الموسم الجاري يختلف كثيراً عن الوصل في الموسم الماضي، فهو الآن في المركز الرابع برصيد 22 نقطة ويريد أن يعزز موقعه في الترتيب ويستمر ضمن المربع الذهبي، ويدرك الأهلي أيضاً أن الأصفر (مرتاح) بدنياً وذهنياً أكثر منه.

كان الله في عون الأهلي ولاعبيه الذين لعبوا ما يقارب الثماني مباريات في فترة ما يقارب الشهر، وهذا يثبت أن لجنة المسابقات لا تزال في حيرة من أمرها وأمر جدولة مباريات فريق واحد لديه مباريات مؤجلة، فما بالك بجدولة روزنامة رياضية كاملة، ونحن لا نشكك في قدراتهم بقدر ما ننتظر اليوم الذي يأتي لنقول فيه جدولة المباريات في هذا الموسم رائعة وعشرة على عشرة، حتى ولو كانت ثمانية من عشرة فسنفرح! المهم أن نلمس تطوراً في برمجة المسابقات وجدولتها، ونعرف جيداً أنهم يسعون دائماً في لجنة المسابقات إلى أن يخرجوا بأفضل برنامج ممكن ولكن كان عليهم مراعاة أن يلعب فريق واحد ثماني مباريات في تسعة وعشرين يوماً بالضبط فهو ثقيل جداً على الحالة البدنية لأي لاعب كان، لذا وجب التنبيه.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية