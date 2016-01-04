رؤية التطوير

مع التوسع الكبير في مجالات كرة القدم من جهة، والتحول من الهواية إلى الاحتراف الذي طرأ على هذه اللعبة (ذات الشعبية الجارفة) من جهة أخرى، وصراع المنافسة بين الأندية وبين المنتخبات في بطولات كرة القدم (سواء كانت بطولات محلية أو قارية ودولية) في السنوات الأخيرة .. من جهة ثالثة .. ومع هذه التحولات والتغيرات على كرة القدم .. ظهرت الحاجة للتخطيط الدقيق رغبة في ضمان البروز والتفوق في أسرع وقت.. وهذا في الواقع ما دفع بالعديد من الاتحادات الأهلية والقارية إلى الاعتماد على رؤية واضحة لإحداث التطوير والتغيير.

ـ فأتمنى من الاتحاد السعودي لكرة القدم توفير الجهد واختصار الوقت .. والمبادرة في إعداد رؤية مستقبلية جديدة للاتحاد السعودي لكرة القدم للمرحلة المقبلة .. يساهم في تحديد ملامحها كافة أركان منظومة كرة القدم (لدينا) وذلك من خلال الوقوف على آراء ومقترحات الأندية واللاعبين والمدربين والحكام والجمهور ورابطة دوري المحترفين.. أعتقد أنه في وجود رؤية مصاغة بطريقة جيدة يمكن الحصول على أفضل النتائج وتحقيق البطولات والإنجازات الكروية في أقرب وقت.

ـ الرؤية الجديدة لابد وأن ترتكز على تفعيل التخطيط الطويل في البناء والإعداد الخاص باللاعبين وفرق الأندية والمنتخبات وزيادة المداخيل والموارد المالية وجودة الأداء وتطوير العمل الإداري في الجهات والهيئات الرياضية (اتحاد القدم ولجانه والأندية ورابطة المحترفين ..) ونشر اللعبة وزيادة عدد الممارسين ورفع المستوى الفني للاعبين والمدربين والحكام ..الخ.

ـ ولضمان نجاح هذه الرؤية فإنه لابد من إنشاء لجنة للتطوير والمتابعة والتقييم .. تقوم بمساعدة إدارة الاتحاد ولجانه العاملة والأندية .. وذلك من خلال:

ـ المساعدة في وضع الخطط الرامية لتطوير اللعبة .. كالخطة العامة لاتحاد الكرة نفسه، وخطط كل لجنة من لجان الاتحاد، وخطط الأندية.

ـ المساهمة في وضع البرامج الخاصة بتطوير الكوادر الإدارية والمواهب بالأندية .. من لاعبين ومدربين وحكام ومشرفين فنيين.

ـ تقديم الدعم الفني اللازم لرسم خطط القاعدة الأساسية "فئة المراحل السنية".

ـ صياغة برامج المعسكرات التدريبية وخطط المشاركات في البطولات.

ـ وضع برامج التقوية والتأهيل الرياضي.

ـ وضع برامج للتغذية للاعبين.

ـ وضع الخطوات الهامة لتطوير بيئة الملاعب.

ـ وضع برنامج لمتابعة الموهبين البارزين بغرض انتقائهم للمنتخبات الوطنية ومتابعة سير عمل الخطط الفنية الخاصة باكتشافهم في مسابقات الفئات السنية والأكاديميات ومدارس الأندية.

ـ المساهمة في تطوير اللوائح والأنظمة.

ـ المساهمة في وضع خطط تسويق بطولاتنا المحلية.. وتسويق اللاعبين والمدربين للاحتراف خارجيا وتسويق منتجات الأندية وجذب المعلنين والرعاية وزيادة فرص الاستثمار.

ـ إعداد كوادر وطنية قادرة على إدارة البرامج التطويرية في كافة مناطق المملكة خلال الفترة المقبلة في مسيرة تطوير كرة القدم.

ـ خلاصة القول .. حان الوقت إلى الاتجاه لوضع رؤية مستقبلة لتطوير كرتنا .. فهل نرى تحقيق هذا المطلب في القريب العاجل؟ .. هذا ما أتمناه.. والله من وراء القصد

*نقلا عن الرياضية السعودية