(عامر) بين البقاء أو الرحيل

يتابع الوسط الرياضي والكروي على وجه الخصوص هذه الأيام حلقة جديدة من حلقات (رحيل) لاعب منتخبنا الوطني ونادي بني ياس عامر عبدالرحمن عن السماوي، وما أثير أخيراً حول العروض التي تلقاها اللاعب من ثلاثة أندية كبيرة للرحيل عن بني ياس، ليس سوى حلقة جديدة من المسلسل الذي تكرر مراراً في الآونة الأخيرة، ومع أن جميع تلك المحاولات انتهت ببقاء اللاعب مع السماوي وفشل كل الإغراءات التي تقدمت بها الأندية الكبرى لكسب ود اللاعب، إلا أن المؤشرات الجديدة تشير إلى اقتراب موعد رحيل قائد الفريق السماوي.

الجديد هذه المرة في موضوع بقاء عامر أو رحيله من بني ياس، هو ما أفصح عنه اللاعب شخصياً، عندما أعلنها بصراحة عن طموحاته بالانتقال إلى نادٍ قادر على اعتلاء منصات التتويج والمنافسة القارية، وعلى الرغم من تأكيدات إدارة السماوي بقاء اللاعب في الشامخة، إلا أن كل الدلائل تؤكد على أن عامر عبدالرحمن الذي اقترب من نهاية تعاقده مع النادي، لن يبقى في بني ياس ولن يرتدي القميص السماوي في الموسم المقبل.

كلمة أخيرة

عندما يقرر اللاعب الرحيل ويعلنها بصراحة على الملأ، فمعنى ذلك أن العلاقة بين الطرفين وصلت إلى النهاية.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية