احذروا من عدوى مرض التحكيم

لفت نظري مقال للزميل الأنيق محمد جاسم في «الرؤية» يتحدث بحرقة عن التحكيم في دوري الخليج العربي، متذمراً من بعض خبراء التحكيم المعتزلين وأنهم أصبحوا «معول هدم» بدلاً من أن يكونوا أداة إصلاح، ويعزز ذلك بأن أخطاء الحكام صارت مثار لغط والجميع يهاجمون قضاة الملاعب الوطنيين.

ومن جانبي أساند هذا الرأي التحذيري تجنباً لكوارث الفاشلين والباحثين عن الشهرة على حساب الحكام المحليين وليس أقوى مثالاً من الملاعب السعودية وكيف أصبح حال الحكَم السعودي الذي بات عرضة للتجريح والاتهامات والدخول في الذمم بسبب رمية تماس أو بطاقة صفراء، أو ركلة جزاء يختلف عليها خبراء التحليل الذين هم جزء رئيس من القضية بتباين تحليلاتهم حيال أخطاء يكررونها مليون مرة بالحركة البطيئة من دون أن يتفقوا، وتكون مدعاة لكل من يريد أن يهاجم الحكام الوطنيين الذين مهما أبدعوا فلن يسلموا من التجريح من دون حماية رادعة، بينما الحكَم الأجنبي ينعم بالدولارات ويغادر من دون أن يمسه أحد بكلمة حتى لو كانت أخطاؤه كارثية، ولذا من الضروري التشدد في ضوابط تردع المسيئين، مع التركيز على أسس ومهارات الحكام وقوة الشخصية.

أختم بجانب إيجابي في الملاعب السعودية، فقد استبشرت في الجولات الماضية ببزوغ بعض الحكام وتطور آخرين منتظرين الأفضل بما يؤكد نجاح تجربة الخبير الإنجليزي هاورد ويب الذي استعين به مديراً لدائرة التحكيم الموسم الجاري.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية