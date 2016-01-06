الطريق إلى الدوحة

البروفة الأخيرة لمنتخبنا الأولمبي قبل التوجه إلى الدوحة لخوض غمار التصفيات الأولمبية المؤهلة إلى البرازيل 2016 كانت إيجابية، على الرغم من الخسارة بهدفين أمام المنتخب الكوري الجنوبي أحد أقوى المنتخبات المرشحة لبلوغ الأولمبياد المقبل.

ولأن النتائج في مثل تلك المواجهات لا تقاس بالأهمية، كما هي الحال بالنسبة إلى المباريات الرسمية، فإن المحصلة العامة للتجارب الثلاث التي خاضها المنتخب الأولمبي والتي انتهت بالفوز على كوريا الشمالية والصين والخسارة أمام كوريا الجنوبية في التجربة الأخيرة، منحتنا شعوراً جيداً بجاهزية الأبيض الأولمبي لرحلة الدوحة سعياً لحجز مقعد لنا في الأولمبياد المقبل.

الوصول إلى أولمبياد البرازيل في بلاد السامبا الصيف المقبل أمنية تراودنا جميعاً، كما أنها تراود هذا الجيل من اللاعبين الذين يراودهم الأمل في السير على نهج الجيل السابق الذي كان وراء وجود الكرة الإماراتية في أولمبياد لندن 2012، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ اللعبة في الدولة.

ولأن المقارنة بين الجيلين ستكون ظالمة بالتأكيد لأسباب عدة، فإننا جميعاً على ثقة ويحدونا الأمل في قدرة هذا الجيل من اللاعبين، ورغبتهم في مواصلة طريق التميز للكرة الإماراتية عبر حجز بطاقة أولمبياد البرازيل.

كلمة أخيرة

المهمة صعبة ومعقّدة، ولكنها ليست مستحيلة أبداً على أبناء الإمارات.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية