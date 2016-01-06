بنيتيز: تدريب ريال مدريد كان فخرا لي

قال رفائيل بنيتز الذي أقيل من تدريب ريال مدريد هذا الأسبوع، إن قيادة النادي الذي طالما شجعه هي "فخر وشرف" كما تمنى "حظا طيبا" لزين الدين زيدان بعدما تولى مسؤولية الفريق المنتمي لدوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم خلفا له.



وكان بنيتز بدأ مشواره التدريبي في صفوف الناشئين بريال مدريد ثم تولى قيادة الفريق الأول خلفا للايطالي كارلو أنشيلوتي بعد نهاية الموسم الماضي لكنه أقيل يوم الاثنين الماضي بسبب اهتزاز العروض.



كما ذكرت تقارير إعلامية على نطاق واسع أن المدرب كان على خلاف مع بعض اللاعبين بينما أطلق مشجعون صيحات استهجان تجاه بنيتز في معقل ريال مدريد خلال الأشهر الأخيرة.



وقال بنيتز بموقعه الشخصي على الانترنت أمس الثلاثاء: "أود استغلال هذا المقال كي أقول وداعا للجميع على كافة المستويات في النادي".



وأضاف: "أريد من الجميع في النادي بداية من مجلس الإدارة والمسؤولين والعمال وكل الجماهير أن يعلموا أن قيادة النادي الذي ترعرعت فيه كشخص ولاعب ومدرب كانت بمثابة فخر وشرف بالنسبة لي".



وتابع: "كمشجع لريال مدريد انغمس في تقاليد وقيم هذه المؤسسة كان العمل بهذه الألوان بمثابة فخر".



واستطرد: "أود تقديم الشكر للجميع في المدينة الرياضية الجديدة وفي سانتيجو برنابيو بعد مساندتي في أولى خطواتي وتسهيل مهمتي. شكرا للجميع على المساعدة".



ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في الدوري بفارق أربع نقاط وراء أتليتيكو مدريد المتصدر وبفارق نقطتين عن برشلونة حامل اللقب والذي يملك مباراة مؤجلة.



وجاء أكبر إخفاق لريال مدريد هذا الموسم بعد هزيمته 4-صفر على أرضه أمام برشلونة في نوفمبر الماضي، رغم تأهله لدور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا.



وستكون المباراة التالية لريال مدريد في الدوري أمام ضيفه ديبورتيفو كورونيا يوم السبت المقبل بينما سيواجه روما الإيطالي في ذهاب دور الستة عشر بدوري الأبطال يوم 17 فبراير القادم.



وقال بنيتز المدرب السابق لنابولي وبلنسية وإنترناسيونالي وليفربول "أتمنى حظا طيبا لخليفتي زين الدين زيدان ولجهازه الفني. أتمنى كل الخير وحظا طيبا لكل اللاعبين والمدربين والجهاز الفني.