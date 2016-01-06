«التمرد» وجماهيرية زيدان!

أحيانا كثيرة تحتاج كبرى الأندية الى ذات الجماهيرية والصيت الذي يرافق زين الدين زيدان، الذي استدعي في مهمة عاجلة لانقاذ ما يمكن انقاذه في الريال، ذلك أن العشق الجماهيري للمدرب الجديد، والهيبة التي يتمتع بها، من شأنها أن تفضح وتكشف الكثير من الممارسات، وتزيل العديد من الأقنعة عن أسماء، لم يكن ليعينها في وقت سابق، سوى العبث بمكتسبات النادي التاريخي، وتحقيق المزيد من المغانم والأهداف الخاصة.!

وبما أننا اليوم أمام حالة خاصة جدا، يمر بها أحد أكبر واشهر الأندية على مستوى العالم، فمن الطبيعي أن يكون التركيز حاضرا، للتعرف على ردود فعل متوقعة يمكن أن تحدث خلال الأمتار القادمة، خاصة وأن مواجهة تلك المجموعة التي اعتادت على لحظات التمرد، ضد مدربين ومسؤولين سابقين، لن يتاح أمامها أكثر مما مضى، أن تظهر بتلك الآلية «الغوغائية» وأن تكون مسيطرة على المشهد، لاعتبارات كثيرة ربما يأتي من أبرزها، أن القائد الفني الجديد للريال، يحمل معه الكثير من المعلومات، وايضا التفاصيل الدقيقة لما حدث مع مدربين سابقين، ويدرك جيدا، وقد تعرف من واقع معايشته لتفاصيل القرار بداخل النادي، الهوية الحقيقية للأسماء المتبقية التي اعتادت على العبث، حتى ما بعد رحيل أحد أطرافها الى بورتو البرتغالي.!

لا يمكن الاعتقاد إطلاقا بالتغيير الجذري لكل تلك الأسماء من طباعها وتصرفاتها، التي اعتادت عليها ومعها الطويل من السنوات، لكن من المرجح أن تحاول اظهار الوجه الآخر لها حتى لفترة بسيطة، ومن بعدها وفي أول مناسبة صدامية واختبار، يمكن أن تنكشف الهوية الحقيقية، وهي مراحل ليس أكثر، حتى يتعرف الجميع، أن أي مدرب سابق كان يمكن أن يحقق المزيد من النجاح، وحتى بينيتيز نفسه رغم سوء إدارته، كان من السهل أن يصل مع الفريق الى مستوى آخر غير الذي تابعه الجميع.!

وحتى نكون منصفين، لا يمكن أن نقول ان بينيتيز بذلك السوء في جوانبه الفنية والادارية، بقدر ما يمكن الاشارة الى أن معاناته الأساسية، ظهرت بسبب أنه جاء بعد مرحلة أنشلوتي وعناد لبعض اللاعبين ضد الرئيس بيريز الذي مضى عكس اتجاه من أرادوا بقاء المدرب الايطالي، فضلا عن تجاهل المدرب الأسباني نفسه، ما كان ينتظره البرتغالي كريستانو رونالدو من تبجيل وتمييز.!

هي حقائق ليس أكثر تظهر واحدة بعد الأخرى، ومن الهام أن نقول اليوم، ان الاختيار للمدرب الجديد، الذي يحظى بالسمعة والهيبة والعشق الجماهيري الكبير، من شأنه أن يكون بمثابة الخاتمة والستار الأخير الذي له أن يطهر النادي من ترسبات وشوائب سابقة، بشرط أن لا يغير الجميع من قناعاتهم مع ذي الأصول «العربية» وأن لا تستغل خطواته للإصلاح في منحى آخر، ليس له علاقة بالنزاهة وكرة القدم.!

*نقلا عن الأيام البحرينية