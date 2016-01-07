أخطاء الصيف وعقود الشتاء

تنطلق اليوم منافسات الدوري الثاني لدوري الخليج العربي لأندية المحترفين، مع جملة من التغيرات قام بها عدد من الأندية، مع فتح باب القيد الشتوي الذي بات محطة مهمة بالنسبة إلى أغلب الأندية، ممن كانت تنتظر الانتقالات الشتوية، لتعزيز موقفها في المسابقة وتدعيم صفوفها، فيما ينظر إليها آخرون على أنها طوق نجاة لإنقاذ الفريق من مناطق الخطر.

ولكن، على إدارات الأندية مراعاة هذه المرحلة التي تعتبر محطة تصحيحية لأخطاء الصيف وليس العكس، وبالتالي لا مجال لتكرار الأخطاء، كما أن خزائن الأندية لم تعد تتحمل المزيد من الاستنزاف بسبب أخطاء الاختيار.

الجولة الرابعة عشرة للدوري التي تنطلق اليوم، تمثل نقطة انطلاقة للمرحلة الأكثر أهمية وحساسية من عمر المسابقة، بعد أن حسم الزعيم العيناوي بطولة الشتاء عن جدارة واستحقاق، ولأن المسابقة سوف تتعرض لتوقف طويل نوعاً ما مع نهاية هذه الجولة، بهدف إفساح المجال أمام المنتخب الأولمبي الباحث عن البطاقة المؤهلة لأولمبياد البرازيل، فإن فرصة التوقف المقبلة ستكون محطة إعداد وانطلاق مثالية للجميع، خصوصاً لم ينجح في استغلالها بالشكل الصحيح.

كلمة أخيرة

هناك من يلجأ إلى التغير بهدف المنافسة، وآخرون من أجل البقاء في الأمان والبعض في سبيل الهروب من شبح الهبوط، فهل تصلح تغيرات الشتاء ما أفسدته عقود الصيف.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية