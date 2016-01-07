أهلي جدة يصطحب 22 لاعباً إلى معسكر العين

المصدر: جدة - د ب أ

غادرت بعثة الفريق الأول لنادي أهلي جدة السعودي اليوم الخميس مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، متوجهة إلى مدينة العين في دولة الإمارات لإقامة معسكر إعدادي هناك يستمر حتى 16 من يناير الجاري.

ويأتي المعسكر خلال فترة التوقف الحالية للدوري السعودي قبل انطلاق الدور الثاني من دوري "جميل" للمحترفين نهاية الشهر الجاري.

وترأس البعثة باسم أبوداود المدير التنفيذي لكرة القدم وضمت مدرب الفريق كريستيان جروس ومساعديه لورنت هاجست وكونل وإسماعيل مسعود مدرب الحراس وشيخ بوزيان مدرب اللياقة ومشاري الغامدي مترجم الفريق.

وضم الجهاز الإداري موسى المحياني مدير الكرة محمد شليه إداري الفريق ومحمد الزيد منسق الفريق وفهد الزهراني المنسق الإعلامي وريان أبوهبرة مصور المركز الإعلامي.. فيما ضم الجهاز الطبي وليد عبدالستار طبيب الفريق وإسلام عباس، محمد البربري أخصائي العلاج الطبيعي وإبراهيم إسماعيل اخصائي تأهيل وعلي يوسف، محمود بدر مدلك.

واصطحب أهلي جدة 22 لاعبا إلى الإمارات هم، مهند عسيري - ياسر المسيليم - وليد باخشوين - تيسير الجاسم - اسلام سراج - أسامه هوساوي - سلمان المؤشر - أمير كردي - عبدالله المعيوف - عبدالله المطيري - محمد عبدالشافي - عقيل بلغيث - محمد آل فتيل - معتز هوساوي - حسين المقهوي - عمر السومة - كامل الموسى - محمد أمان - منصور الحربي - باسم العطالله - فهد حمد - ريان الموسى.