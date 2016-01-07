البلوي أقوال بلا أفعال

منصور البلوي في الفترة الماضية كان يعتمد إلى حد كبير على دعم الشيخ عبد المحسن آل الشيخ وأيضا خالد بن محفوظ ـ رحمه الله ـ ودافعهما وراء هذا الدعم حب جياش للعميد يتربع في أعماقهما وكلاهما كان حريصاً على عدم الظهور الإعلامي، وبدوره كان منصور ينسب ذلك لذاته، وفي الوقت الراهن كلاهما رحل الثاني إلى جوار ربه، والأول إلى ارتباطاته الخاصة، لذلك احتجب منصور وغابت صفقاته المدوية ولجأ إلى القروض البنكية وبقت أقواله بلا أفعال، ولا أتصور أنه بات قادرا حتى على توفير قيمة عقد اللاعب حسن معاذ الذي وافقت إدارة نادي الشباب على بيع عقده لنادي الاتحاد ولكنها لم تجد الحاضر الغائب مشرف كرة الاتحاد .

*نقلا عن الرياضية السعودية