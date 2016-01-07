الطريق لصناعة الأبطال

لا أعترض على الاهتمام الحالي للرياضة البحرينية للاتحادات والأندية من قبل اللجنة الأولمبية البحرينية أو المؤسسة العامة للشباب والرياضة، فهو ملحوظ ويشكرون عليه ولكن كان بودي لو تم إطلاق برنامج تأهيل وتطوير طلبة المدارس المتميزين بجانبه وخصوصًا في اللعبات الفردية كالفروسية والرماية والقوس والسهم والرماية وألعاب القوى والجودو والتايكواندو والشراع ورفع الأثقال وغيرها (لأن تأكدنا بأن بعض الألعاب الجماعية مضيعة للوقت على الصعيد الأولمبي) ليتماشى مع الخطة الاستراتيجية ورؤية الحكومة الرشيدة 2030 (لأجل نيل الميداليات الأولمبية الثمينة) فهم يستحقون الاهتمام مثل غيرهم (مع الاعتراف بأن تلك البرامج ليست بالسهولة تطبيقها ولكنها في ذات الوقت ليست بالمستحيلة لصناعة الأبطال).

وفي هذا الإطار المطلوب في البداية وبكل أمانة الإسراع على العمل لتطبيق تلك البرامج على الواقع (مع المطالبة بوضع الميزانيات المادية العالقة لتنفيذها!) ان كنا جادين في صنع الأبطال (بدلاً من الكلام المعسول المكرر كل عام بدون فائدة تذكر والأعذار الجاهزة في حالة الإخفاق رغم الصرف الكبير للمعسكرات قبل أي بطولة نشارك بها محليًا وخارجيًا)، ومن ثم وضع الأشخاص المناسبين (خبراء دوليين ومحليين متفرغين) لانتقاء أفضل المواهب من المدارس وفي سن مبكر (بمعنى الإشراف على اللبنة الأولى المهمة جدًا) مع وضع خطط استراتيجية مناسبة (هدفها التتويج على المنصات فقط) يتخللها تقييم دقيق بعد كل مرحلة (ولا مانع في إحضار الأبطال العرب والأجانب في تلك اللعبات) لعقد ورش عمل مصغرة للمدربين والمسؤولين الفنيين بالاتحادات المعنية بهدف الارتقاء بمستويات الطلبة المتميزين الصاعدين.

نقطة شديدة الوضوح

تاريخيًا الغالية البحرين أنجبت أبطالاً حصلوا على الميداليات الملونة بجدارة، واذا كنا نرغب في مواصلة تحقيق ميداليات اولمبية علينا وضع الخطط العلمية الشاملة (بالأرقام الواضحة!!) مع تهيئة البيئة المناسبة التي تؤهل للتعامل مع عقلية اللاعبين الابطال (بشعار مرفوع نقول فيه - إننا قادرون على إنجازها أو نعلن العكس!!) اضافة لشرط بان تكون الخطة الاستراتيجية مدعومة من الحكومة واعتقد أنه لا يوجد شيء صعب لأجل رفع اسم وعلم البحرين عاليًا في كل المحافل.

عطني أذنك!!

بدون الجدية في العمل.. لن نتقدم خطوة واحدة إلى الأمام!!

*نقلا عن الأيام البحرينية