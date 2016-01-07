مولر يؤكد: غوارديولا محترف

أكد توماس مولر، مهاجم نادي بايرن ميونيخ الألماني، أن مدربه الإسباني جوسيب غوارديولا يرغب في أن ينهي مسيرته مع الفريق البافاري على أفضل وجه قبل أن يرحل عنه في نهاية الموسم الجاري.

وكان غوارديولا قد أعلن الشهر الماضي أنه سيترك منصبه كمدير فني للبطل الألماني مع انتهاء عقده في يونيو المقبل، ليتعاقد بايرن ميونيخ مباشرة مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي ليحل بديلا له.

وأعرب المدرب السابق لبرشلونة هذا الأسبوع عن رغبته في خوض تجربة التدريب في الدوري الإنجليزي بعد رحيله عن بايرن ميونيخ، وسط العديد من التكهنات حول تطلع بعض الفرق مثل تشيلسي ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي للحصول على خدماته.

وأوضح مولر أن غوارديولا لن يفقد تركيزه وسيسعى إلى قيادة بايرن ميونيخ إلى القمة خلال مشواره في بطولات الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا.

وقال اللاعب الدولي الألماني في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "لقد علمنا قبل أسبوعين أنه سيرحل ولكننا نعلم شيئا واحدا وهو أن بيب سيفعل أي شيء من أجل النجاح".

وأضاف: "هو لم يغير طريقة تعامله مع الأمور أو أسلوب عمله، إنه يرغب في النجاح، سيكون أمرا غريبا إذا توقف فجأة عن القيام بأي شيء من أجل النجاح".

وتابع: سيكون ضربا من الجنون، لقد قام بكل شيء من اليوم الأول للوصول إلى النجاح وسيستمر في القيام بذلك حتى اليوم الأخير، سنقوم بهذا معا".

ويتربع بايرن ميونيخ على صدارة الدوري الألماني "بوندسليجا" بفارق ثماني نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه، كما سيلاقي بوخوم في الأسبوع القادم في دور الثمانية من بطولة كأس ألمانيا.