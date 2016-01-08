أوباميانغ أفضل لاعب في أفريقيا

أحرز النجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج جائزة أفضل لاعب أفريقي عام 2015 للمرة الأولى في مسيرته، خلال الاحتفال السنوي الذي أقامه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بالعاصمة النيجيرية أبوجا يوم الخميس لتوزيع الجوائز الأفضل في الكرة الأفريقية عن العام الماضي.

وتفوق نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني على الإيفواري يايا توريه نجم مانشستر سيتي الانجليزي، الحاصل على الجائزة في الأعوام الأربعة الأخيرة، والغاني أندريه أيو صانع ألعاب فريق سوانسي سيتي الانجليزي اللذين تواجدا معه في القائمة النهائية للمرشحين بالجائزة.

وحافظ قائد منتخب الجابون على ثبات مستواه مع دورتموند حيث سجل 16 هدفا معه في الدوري الألماني (بوندسليجا) موسم 2014 / 2015، و18 هدفا بعد انتهاء جولة الذهاب في المسابقة هذا الموسم، ليتصدر قائمة هدافي البطولة بفارق ثلاثة أهداف أمام البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ.

وتسعى العديد من الأندية الأوروبية حاليا للتعاقد مع أوباميانج خاصة أرسنال الانجليزي الذي يرغب في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وثأر أوبميانج بذلك لخسارته الجائزة أمام توريه في العام الماضي، حيث حل الفيل الإيفواري هذا العام في المركز الثاني، فيما جاء أيو في المركز الثالث.