الزويهري: الطموح أكبر

يعتقد البعض أن أي انتقاد للعمل يعني الترصد والمحاربة للادارة، وهذا ما نشاهده اليوم بين بعض المنتمين للملكي الاهلاوي سواء إعلاميين او حتى جماهير ناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر) انا لست مع انتقاد العمل الاداري في الاهلي من اجل الانتقاد ومحاولة زرع التشكيك بين الادارة والجماهير ولكن مع النقد الهادف الذي يصلح الأخطاء ان وجدت كما نسمع هناك تأخرات كبيرة في الرواتب على العاملين في النادي وصلت الى شهور كثيرة كان باستطاعة الادارة دفع جزء منها حتى تأتي دفعة الراعي الرسمي للنادي. نفس الشيء سمحت الادارة لمرتضى منصور للإساءة إليه عبر الاعلام وذلك بتأخر دفعة عبدالشافي شهرا رغم علم الادارة بموعد الدفعة من قبل، اعرف ان الاهلي ارحم من كثير من الاندية في تسديد الحقوق وخاصة حقوق اللاعبين والذي أعرفه انه لايوجد رواتب متاخرة على النادي للاعبين ويعود الفضل بعد الله للأمير خالد رمز الاهلي الذي تكفل ايضا بتسديد ديون النادي في غرفة فض المنازعات ومقدمات بعض اللاعبين. ان وصول دفعة الشريك الاستراتيجي «الخطوط القطرية» للنادي الاهلي في هذا التوقيت سوف تساهم مع دعم الرمز ورئيس النادي في حل كثير من الأزمات في الاهلي خلال الفترة الحالية الطموح فيكم كبير (يا ابوهليل) ونحن كمحبين وعاشقين للنادي الاهلي نثق في عملكم وندرك أنكم سوف تصلون بالأهلي الى بر الأمان والدليل ان الاهلي النادي الوحيد الذي لم يقترض ريالا واحدا او حتى يطلب مثل الاندية الثانية التي كانت تقول نحن في وفرة كبيرة في ضحك على الدقون وخاصة الجماهير والان انكشف كل شيء و «السلفة» اكبر دليل. سوف تشهد الايام القادمة تعاقدات أهلاوية في العنصر الأجنبي وباذن الله تكون في طموح محبي بطل الكؤوس من عامين والاهلي يخفق في استقطاب اربعة اجانب اقوياء فبعد الرباعي الأجنبي الاقوى في تاريخ القلعة عام ٢٠١١ (فكتور الحوساني وكامتشو وبالمينو ) لم يحضر الاهلي سوى اثنين عرب مميزين (السومة وعبدالشافي) والباقي لم ينجح احد حتى تاريخ اليوم بعكس العنصر المحلي الذي يثبت الاهلي من سنة الى اخر حسن الاختيار فبعد صفقة مهند ومقهوي ومؤشر والعمري العام الماضي استقطب هذه السنة الثلاثي المؤثر (اسلام والزبيدي وفهد حمد).

شكرًا اعضاء شرف الاهلي على المبادرات غير المستغرب منكم في الدعم للنادي سواء كانت قليلة او كثيرة وهي محل تقدير من الجميع فبعض اعضاء الشرف في النادي يساندون الادارة في مكافات الفوز بعد المباراة والبعض الاخر يتكفلون بمعسكرات الفريق في المباريات خارج جدة والبعض يساهم حسب استطاعته بدفع العضوية الشرفية للنادي وهو مبلغ في الاخير يعود للنادي يجب على الجمهور الاهلاوي التفاعل اكثر بحضور المباريات ودفع قيمة التذكرة التي تدخل على النادي ملايين في حالة حضور جماهير كبيرة في مباريات الاهلي على ارضه في الجوهرة كما يجب تفعيل اقتناء الملابس والأطقم من متجر النادي حتي يزيد دخل النادي كما فعل الجمهور في بداية الموسم.

الامير بدر بن عبدالله عضو شرف داعم للنادي قدم الكثير للنادي هذا الموسم والفضل يعود لقلب الاهلي النابض الرمز خالد الذي شرب الوفاء والحب لجميع الاهلاويين.



*نقلا عن اليوم السعودية