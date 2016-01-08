باجندوح ينفي رحيله عن كتيبة الاتحاد

نفى جمال باجندوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي البارحة التقارير الصحفية التي أشارت إلى قرب رحيله من الفريق في الفترة المقبلة.

و كانت بعض التقارير الصحفية قد ربطت لاعب الاتحاد بالانضمام إلى صفوف الهلال مع اقتراب حسم الأمور في الصفقة في القريب العاجل .

ولكن نادي الاتحاد نفى تلك التقارير من خلال بيان رسمي على حسابه في تويتر قائلاً: "نفى لاعب الفريق الكروي الاول جمال باجندوح ما أوردته إحدى المواقع الألكترونية من تصريح صحفي على لسانه مؤكداً أنه لم يدل للموقع بأي حديث".

ويعتبر لاعب الوسط الدولي أحد اللاعبين الشباب الذين ربطتهم الصحافة المحلية بالانتقال إلى صفوف الهلال السعودي الذي دخل في مفاوضات سابقة مع لاعب ارتكاز الشباب عبد الملك الخيبري بيد أن الصفقة لم تتم.