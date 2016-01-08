بورتو يطيح بمدربه بداعي المستويات المتواضعة

أقال نادي بورتو ثالث الدوري البرتغالي لكرة القدم مدربه الإسباني خولين لوبيتيغوي بعد فشله في إحراز أي لقب الموسم الماضي وعدم تطور فريقه بحسب ما ذكر النادي اليوم الجمعة.

وسيشرف لاعب بورتو السابق ومساعد المدرب روي باروش لفترة موقتة على الفريق كما اضاف النادي في بيان مقتضب.

وانضم لوبيتيغوي الى بورتو لثلاث سنوات في ايار/مايو 2014 بعد فوزه بكاس اوروبا تحت 19 و21 سنة مع اسبانيا في 2011 و2013 وفترة امضاها مع رايو فايكانو الاسباني.

ويترك ابن التاسعة والاربعين بورتو في المركز الثالث في الدوري بفارق الاهداف خلف بنفيكا الثاني وحامل اللقب وبفارق 4 نقاط عن سبورتينغ لشبونة المتصدر الفائز على بورتو 2-صفر الاسبوع الماضي.

وذكرت الصحف المحلية ان لوبيتيغوي سينال تعويضا قد يصل الى 5ر4 ملايين يورو.

وأقصي بورتو من دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا في كانون الاول/ديسمبر بعد خسارته امام تشلسي الانكليزي.



وفشل حارس لوغرونيس ورايو فايكانو الاسبانيين السابق في اقناع جماهير بورتو وكانت خسارة سبورتينغ الاخيرة "القشة التي قصمت ظهر البعير".