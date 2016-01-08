شكراً جزيلاً يوسف السركال

يوسف السركال رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم لم يُلمّح ولم يجامل، بل أعلن بجرأة وثقة أنه مع موقف الاتحاد السعودي لكرة القدم بعدم اللعب في إيران بعد قطع العلاقات جراء الإرهاب الذي مارسته إيران بحق السفارة السعودية.

وبخبرته السابقة في الاتحاد الآسيوي، أكد في مداخلة جميلة مع برنامج «الوسط الرياضي» في القناة السعودية الأولى، أنه ماضٍ في تحرير الخطاب، والتصعيد بنقل الفرق الإيرانية إلى شرق القارة.

مستنداً إلى مضايقات على مدى عقد من الزمن لم يكن الاتحاد الآسيوي حازماً فيها، قبل الإدانة الإرهابية الكبرى بإضرام النار في السفارة السعودية في طهران واكبها قطع العلاقات وترحيل ممثلي إيران من الرياض بكل احترام، بينما عانى ممثلو السعودية قبل مغادرة طهران.

وهنا أعيد وأكرر أن المسؤولية الكبرى على الاتحاد الآسيوي برئاسة الشيخ سلمان آل خليفة ومن واجبه المسارعة بالحلول التي تكفل له قيمته والمحافظة على المبادئ السامية للرياضة في أمن وسلام وحب. وفي الوقت ذاته ما زلنا ننتظر الموقف الرسمي والخطوات التي سيقوم بها الاتحاد السعودي، وكيف يثبت استفادته من المحن السابقة، ومدى قدرته على تعزيز قوة ومكانة الكرة السعودية قارياً ودولياً.

الأكيد مليون في المئة أننا لن نلعب في إيران، والمؤيدون يتكاثرون، بما يضاعف قوتنا ويعزز موقفنا مهما كان الثمن، حتى لو تم التصعيد للاتحاد الدولي (فيفا) ضد الاتحاد الآسيوي.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية