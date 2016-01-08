فهد الأنصاري: شرفي أهلاوي يفاوضني

أشار فهد الأنصاري لاعب القادسية الكويتي، إلى مفاوضة تجريها إدارة النادي الأهلي السعودي عبر شرفي ينتمي إلى الأخير. فيما أعلن عن رغبته بارتداء القميص الأخضر واللعب في الدوري السعودي الذي يحفل بمشاهدة جماهيرية كبيرة تساهم في رفع مستوى اللاعب.

وقال الأنصاري في مقابلة خاصة لصالح "في المرمى": "كلمني عبد الله الصبان عضو شرف في الاهلي، قال لي ان النادي الاهلي يرغب بالتعاقد ونبغى موافقة مبدئية وانا منحتهم ذلك. ادارة القادسية وصلها خبر، تقريبا عندي موافقة مبدئية، وأكيد كلمة النادي فوق كل شيء وإن شاء الله الإدارة ما تقصر".

وأكمل: " كما وصلني أن المدرب غروس وصلت له اسماء عديدة وفيه اكثر من اسم يفكر فيه". وحول دور المهاجم السومة في شؤون المفاوضات: "عمر منحهم رقمي وكان وسيطا في البداية، وهو أخ قبل أن يتواجد في الأهلي".

وحول أمنياته في اللعب بالدوري السعودي، قال صاحب الـ28 عاماً: "بالعكس أتشرف اتواجد في الدوري السعودي، وأيضا مع النادي الاهلي او أية نادي يمتلك الجماهيرية اللي تخلي الواحد يطلع مستوياته كلاعب كويتي".

