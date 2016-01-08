فينغر: صفقة النني معقدة

أكد مدرب أرسنال متصدر الدوري الإنكليزي لكرة القدم الفرنسي أرسين فينغر اليوم الجمعة أن إتمام صفقة التعاقد مع لاعب وسط بال السويسري الدولي المصري محمد النني "معقد شيئا ما"، معربا عن أمله في "تسويته في اليومين أو الثلاثة أيام المقبلة".

وقال فينغر في مؤتمر صحافي: "المسألة معقدة شيئا ما، ولكننا نعمل بجدية من اجل اتمامها واتمنى ان نتمكن من ذلك في اليومين او الثلاثة ايام المقبلة". لا أستبعد التعاقد مع لاعب اخر ولكنه سيكون على الاقل احد الصفقات لسد الفراغ في مركز لا نتوفر فيه على خيارات كثيرة في الوقت الحالي".

وكانت صحيفة "ميرور" البريطانية اعلنت في 26 كانون الاول/يناير الماضي ان ارسنال توصل الى اتفاق مع بال من أجل ضم النني في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة مؤكدة ان الاعلان عن الصفقة سيتم في غضون الايام القليلة المقبلة بعدما يتوصل النادي اللندني الى اتفاق حول البنود الشخصية مع النني واجتياز الاخير للفحص الطبي.

واشارت الى ان قيمة الصفقة تصل الى 5 ملايين جنيه استرليني (8ر6 مليون يورو).

واوضحت ان النني (23 عاما) يملك المواصفات التي يبحث عنها المدفعجية من خلال موهبته الفنية ومجهوداته ونشاطه في الملعب وعروضه الرائعة التي ساهمت في صدارة الدوري السويسري، مشيرة الى انه بامكانه القيام في وسط الملعب بالدور نفسه للفرنسي ماتيو فلاميني المرشح على غرار الاسباني ميكل ارتيتا والتشيكي توماسش روزيتسكي لمغادرة الفريق في نهاية الموسم بانتهاء عقودهم في حزيران/يونيو المقبل.

ويبحث ارسنال عن تعزيز خط الوسط بعد اصابة الدولي الاسباني سانتي كازورلا والفرنسي فرانسيس كوكلان وروزيتسكي وجاك ويلشير.

واشارت الصحيفة الى ان النني كان بين لاعبين يرغب ارسنال في التعاقد معه في مقدمتهم لاعب وسط ساوثمبتون الدولي الكيني فيكتور وانياما بيد ان مغالاة فريقه في قيمة الصفقة حيث طالب ب20 مليون جنيه استرليني للتخلي عنه في فترة الانتقالات الشتوية، جعلت النادي اللندني يتخلى عن التعاقد معه في الوقت الحالي وتأجيلها الى الصيف المقبل.

وتابعت ان المقابل المادي ايضا كان سببا في تخلي النادي اللندني عن التعاقد مع لاعب اشبيلية الاسباني الدولي البولندي غريغوري كريتشوفياك، مشيرة الى ان النني هو الخيار الامثل لسد الفراغ الذي يعاني منه ارسنال وسيسمح له ايضا بابرام صفقة كبيرة الصيف المقبل.

واستهل النني مشواره الكروي في مدرسة النادي الاهلي وعمره 5 اعوام قبل ان يتركه بعد 11 عاما دون ان يلعب مع فريقه الاول، الى صفوف المقاولون العرب وبات اساسيا في تشكيلته قبل الانتقال الى بال في كانون الثاني/يناير 2013.

وساهم النني في تتويج بال باللقب المحلي في الاعوام الثلاثة الاخيرة.

وخاض النني 16 مباراة مع بال هذا الموسم في الدوري وسجل هدفين، و9 مباريات في مسابقة دوري ابطال اوروبا وسجل هدفين مع تمريرة حاسمة.

وبدأ النني مسيرته الدولية في 11 ايلول/سبتمبر 2011 ضد سيراليون وخسرها الفراعنة، وهو لعب حتى الان 40 مباراة دولية سجل خلالها 3 اهداف.

وشارك النني مع منتخب بلاده في دورة الالعاب الاولمبية في لندن عام 2012.