كلمات "مسيئة" توقف سواريز مباراتين

عوقب الاوروغوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة اليوم الجمعة بالايقاف مباراتين بسبب توجيهه كلمات نابية للاعبي اسبانيول الاربعاء عقب مباراة الفريقين في ذهاب ثمن نهائي كأس اسبانيا لكرة القدم، واستأنف النادي الكاتالوني هذا القرار.

وجاء في تقرير حكم المباراة خوان مارتينيز مونويرا "بينما كان لاعبو اسبانيول يصعدون الدرج باتجاه غرفة الملابس، كان (سواريز) ينتظرهم حيث قال لهم: انا هنا انتظركم، تعالوا. انكم حثالة".

وتابع الحكم في تقريره "ادى هذا الى مواجهة بين لاعبي الفريقين، ما اجبر العناصر الامنية وجهازي الفريقين على التدخل".

وأنزل القاضي المختص في الاتحاد الإسباني للعبة بسواريز عقوبة الإيقاف مباراتين في مسابقة الكأس حصرا بتهمة الشتم والاستفزاز، حسب القرار الذي نشر على موقع الاتحاد في شبكة الانترنت.

وفي هذه الحالة، سيغيب سواريز عن اياب ثمن النهائي الاربعاء المقبل، وعن ذهاب ربع النهائي في حال تأهل برشلونة الذي فاز ذهابا 4-1.

واستأنف برشلونة القرار معتبرا ان سواريز لم يتلفظ بهذه الكلمات، واوردت عدة صحف اسبانية ان المدافع الارجنتيني خافيير ماسكيرانو هو من نطق بها.

ونال سواريز بطاقة صفراء اثناء المباراة نتيجة احتكاكه مع حارس اسبانيول وتلاسنه معه.

وسبق ان واجه سواريز فترات طويلة من الايقاف في مسيرته، 3 منها نتيجة حالات عض للاعبين منافسين آخرها للاعب الايطالي جورجو كييليني في الدور الاول من كأس العالم 2014 لافي البرازيل.

وادت هذه الحادثة الى ايقاف سواريز 4 اشهر، وكانت سببا في انتقاله من ليفربول الانكليزي الى برشلونة الاسباني.

وكانت حالة الايقاف الرابعة لسواريز لدى توجيهه انتقادات عنصرية للمدافع الفرنسي باتريس ايفرا.

وكان سلوك سواريز جيدا خلال 18 شهرا امضاها في برشلونة حتى الان، حيث يقدم عروضا رائعة الى جانب زميليه الارجنيتني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار وشكلوا معا ثلاثيا رهيبا.