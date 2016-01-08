لاعبونا وفضائح سناب شات

عشرات الملايين من الريالات تدفعها إدارات أنديتنا لأجل شراء عقود لاعبين محليين وأجانب، ومئات الألوف تدفعها لآخرين مستفدين من عمليات السمسرة والوساطة، كل تلك الجهود قد تدفع ثمنها لأن هذا اللاعب قد يتوقف مباراة هامة أو حتى فترة زمنية بالأشهر نتيجة لظهوره في شبكة اجتماعية أو مقطع فيديو، ولو عدنا إلى الشهور الماضية سنجد أن هناك من تضرر سواء بالإيقاف أو حتى بردود فعل واسعة أثرت على مستواه.



أستغرب جداً من أن الإدارات تركت الحبل على الغارب مكتفية بإصدار توجيهات إلى اللاعبين بعدم التصوير أو الظهور، وللأسف هذا الفكر لا يتماشى مع المرحلة التي نعيشها، الآن الزمن هو زمن الشبكات الإجتماعية وظهور اللاعب في أحدها سيتناقله مئات الألوف من الأشخاص في ظرف وجيز جداً.



أعلم بأن تنظيم أنديتنا فوضوي من الداخل، ولكن عليها أن تعامل هذه الإدارات الشبكات الإجتماعية كما تعامل حظر المنشطات من خلال التوعية والاستفادة من الوقت الطويل الذي يقضيه اللاعب داخل معسكر المباريات في شرح كل مايتعلق بالإعلام الجديد وكيفية تلافي وقوع الخطأ الذي قد يكلفه الشطب أو الإبعاد، وأنا على يقين أننا سنشهد هذا العام عقوبة كبرى نتيجة استخدام مسيء لإحدى الشبكات الإجتماعية.



حاولت رصد عدد من حسابات اللاعبين في سناب شات مثلاً، الأغلبية منهم يسجل كلامه ويرسله مباشرة دون أي تدقيق، يمكنك الاستماع إلى تعليقات اللاعبين الآخرين خلفه بالباص أو حتى في التمرين، جزء منها لا يصلح للنشر.



أمر آخر، لاعبونا أيضاً يتحملون جزءاً من ذلك، الأمر ليس اختراعاً صعباً، كل ماعليك أن تستعين بزميل أو مستشار تقني ترسل له المحتوى عبر الواتس آب قبل النشر، يراجعه ويعدل مايلزم ويسمح بما يناسب، أما فتح الباب على مصراعيه فقد يكلف كثيراً وقد يتسبب يوماً في إيقاف طويل.



لو تبحث في تويتر او انستغرام أو حتى سناب شات عن لاعب كرة قدم سعودي تعامل بواقعية مع الشبكات الإجتماعية فلن تجد أحداً، رغم أرقام المتابعين الضخمة والمتابعة الدقيقة لكل ماينشر، بعضهم يكتب بأخطاء إملائية بدائية، وآخر يتدخل في شؤون أندية أخرى، وثالث يعلق بتحديات وأساليب مكانها من المفترض أن لا يتجاوز خيمة الاستراحة.



على محمد الشلهوب ومحمد السهلاوي وأسامة هوساوي وغيرهم من اللاعبين المتعقلين أن يعلموا بأن رسالتهم ليس مجرد كرة قدم والتجاوب مع مريض في التصوير، رسائلهم للشبان صغار السن جزء من شهرتهم وعليهم أن يستغلوا ذلك عبر سناب شات وتويتر وانستغرام.



أما الآخرين ممن يحبون الإثارة والضجيج فعليهم أن الحذر قبل أن نجد أسمائهم في عناوين على شاكلة (فضيحة فلان .. وتصريح علان) مستخدم واحد فقط يحفظ المقطع وينشره كما تنتشر النار في الهشيم .. بعدها لن ينفع الندم.

*خاص بالعربية.نت - رياضة