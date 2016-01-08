مدير نادي ميلان: تراجعت هيبتنا بسبب المال

أكد أومبيرتو غادياني، مدير نادي ميلان الإيطالي، أن الأموال تسببت في تراجع فريقه الذي حقق لقب دوري أبطال أوروبا 7 مرات، وهو الأمر نفسه الذي ساهم في رفعة منزلة الأندية الإنكليزية وثنائي الكرة الإسبانية بجانب الألماني بايرن ميونيخ.

وقال غادياني في مقابلة خاصة لـ"قناة العربية": "عدة تغييرات مرت على نادي اي سي ميلان فانا متواجد معهم منذ التسعينات وبقيادة الرئيس بيرلسكوني تحول الى قوة كبرى في الكرة الاوروبية ونجحنا في نيل الالقاب في ايطاليا وخارجها". وحول سبب انتكاسة ميلان وابتعاده عن المنافسة أوروبياً: "عوامل عديدة تسببت بتراجع الفريق في السنوات الماضية والمسالة المالية اصبحت الاهم حاليا وهو ما يجعل اندية انكلترا وثنائي الكرة الاسبانية تسيطر بشكل واضح..الى جانب بايرن ميونخ الالماني".

ويكمل الرجل الإيطالي: " كل ذلك جعلنا امام تحدي البحث عن موارد مالية بشكل افضل ونحن ما زلنا من بين الاندية الكبيرة بحسب رايي وعدة نجوم يرغبون بارتداء قميص الفريق مستقبلا".



وحول مشاكل ميلان الإدارية التي تشير إليها الصحف الإيطالية، رد على ذلك قائلاً: "لا اشكاليات ادارية في ميلان فالامور واضحة، فأدريانو غالياني يتولى الجانب الرياضي فيما ابنة الرئيس بيرلسكوني تتولى الجانب التسويقي والتجاري وهو امر جيد برايي لادارة النادي، تراجعنا في اخر عامين فقط والاهم دوما ان ينجح الفريق بتحقيق نتائج في الميدان ونحن دورنا يتمثل توفير موارد مالية جيدة للتعاقدات".

وعن مدرب الفريق ميهايلوفيتش: "مسالة تولي لاعب سابق من انتر ميلان تدريب الفريق الموسم الحالي يؤكد اننا نبحث عن الافضل فنيا ولا ننظر لامور جانبية".

