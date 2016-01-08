مشرف المنتخب الأولمبي: هدفنا كأس آسيا

يرى صالح أبونخاع، المشرف العام على المنتخب السعودي الاولمبي، أن هدف البعثة السعودية المسافرة إلى الدوحة، خطف كأس الأمم الآسيوية تحت 23 عاما والتأهل إلى نهائيات أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

وقال أبونخاع في لقاء خاص عبر برنامج "في المرمى": "النهائيات صعبة ولكننا نؤمن بقدراتنا، هدفنا كأس البطولة والتأهل إلى الأولمبياد، لدينا رجال وأسلحة ندخل فيها المعترك". وأكمل: "ما زلنا نحتاج لياقيا وبكل أمانة كنا متخوفين شوي ولكن نسبة الخوف بدأت تقل، هناك حماسة في صفوف الجميع، مثلا عبد الفتاح عسيري يسأل عن موعد انضمامه إلى المنتخب وسيكون معنا بعد تنسيق مع مدرب الاتحاد بيتوركا وهو بالمناسبة جاهز طبياً".

وكشف عضو اتحاد الكرة السعودي، أن التجربة الأخيرة أمام المنتخب الكوري والتي انتهت سلبياً صفر-صفر، منحت الجهاز الفني مؤشراً جيداً: "نحتاج إلى المسؤولية والعمل أكثر بتضافر الجهود سنكون في موعد الحدث، ولكن هناك منهجية نعمل عليها منذ البداية منذ استلامي للمنتخب، اللاعبون ما كانوا مستشعرين بأهمية المباراة حتى صعيد التعليمات ولكن مع الاجتماعات الأمور في تحسن".

وحول التشكيلة: "المدرب لم يستقر حتى الآن على تشكيلة، إن شاء الله يكون الفريق جاهز بـ90%، وبالنسبة للحارس ما وقع الاختيار عليه، لدينا حارسين أساسين في أنديتهم بجانب أحمد الرحيلي الذي يعتبر الحارس الثاني في الأهلي".

ويخوض المنتخب الأولمبي أولى مبارياته أمام منتخب تايلند يوم الأربعاء المقبل، فيما أكد المشرف صالح أبونخاع أن هناك فريقا في الدوحة سيراقب المباراة الودية التي يخوضها الفريق الآسيوي وذلك بحسب تعليمات الجهاز الفني.