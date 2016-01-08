هل يتعامل البلوي مع نجوم الاتحاد بطريقة البستاني والأعشاب الضارة؟

لا ينكف إبراهيم البلوي رئيس نادي الاتحاد السعودي، عن تأكيد قدرة ناديه على تعزيز الفريق بلاعبين أكْفَاء يخدمون صفوف الفريق الذي ينافس على لقب الدوري. ولكن جميع المؤشرات الحالية تقول إن النادي الجداوي لن يدخل منافسا في "الميركاتو" الشتوي الجاري، وربما يفسر ذلك أسعار النفط المنخفضة أو قلة الدعم الشرفي بجانب تراكم الديون.

قبل 7 أشهر ظهر الشرفي الجماهيري منصور البلوي على هامش مؤتمر صحفي وسط حشد من وسائل إعلام محلية، قال رجل الأعمال لمن حوله: "أي لاعب يحتاجه الاتحاد سنوقع معه، لقد انتهى عصر الانتقالات في الاتحاد". فيما نام الأنصار والمحبون ليلتهم بسعادة، على اعتبار أن ما قاله الشقيق الأكبر لرئيس النادي، بداية عهد جديد في مفاوضات النجوم وخطف اللاعبين المؤثرين من قبل الأندية المنافسة على غرار قصة كالون الشهيرة في أواخر 2007.

منذ تصريح البلوي الشهير، تعاقدت إدارة الاتحاد مع 9 لاعبين سعوديين لم يتمكن أحدهم من صنع الفارق باستثناء المدافع ياسين حمزة الذي وثق به المدرب الهولندي فان مارفيك وأشركه لاعباً أساسياً في تشكيلة المنتخب السعودي طوال مسيرة التصفيات الآسيوية المزدوجة. أما بالنسبة للبقية فلن يتعرف أحد على وجوه البلادي والجلفان أو حتى الناظري الذي ارتدى القميص الأصفر لمدة 6 دقائق في مباراة هجر بالدوري –وهو يؤكد ضعف الصفقات الجديدة -.

لا يعترف البلوي الصغير إبراهيم وحتى أخوه منصور، بوقوع الاتحاد في مأزق صعب بسبب اقتراب نجوم الفريق من الرحيل إلى أندية أخرى. إذ لم يتمكن الأخوين الثريين من إقناع 6 لاعبين اتحاديين مؤثرين بتوقيع العقد الجديد والإبقاء عليهم داخل المنزل الأصفر.

وبحسب وكلاء اللاعبين، فإن عقود الثلاثي الشاب، عبد الرحمن الغامدي وفهد المولد وعبد الفتاح عسيري في طريقها إلى الانتهاء بعد 7 أشهر. أما لاعب الارتكاز جمال باجندوح فهو لاعب حر بنهاية سبتمبر المقبل. ولك أن تتخيل أن قائد الفريق أحمد عسيري لن يستطيع الدخول إلى تدريبات بيتوركا بعد شهر واحد من الآن لأن عقده بات نافداً. حتى حمد المنتشري سينتهي عقده نهاية الموسم الجاري ولا يعرف صاحب الـ35 عاماً عن مستقبله في النادي الذي يدافع عنه بكل بسالة منذ عام 2001، ومحققا معه بطولتين آسيويتين وكماً هائلاً من الإنجازات، فضلا أنه آخر أفراد الجيل الذهبي بعد إيقاف محمد نور وابتعاد أسامة المولد عن المشاركة.

تعامل البلوي إخوان مع اللاعبين الـ6 في ملف التفاوض الشائك يدل على أمرين؛ إما أن السداسي بات غير مفيد للفريق وحان وقت التخلص منهم كما يفعل البستاني بالأعشاب الضارة في حديقة المنزل الخلفية. أو أن منصور وإبراهيم يفكران بعدم تقديم ملف رئاسي جديد يدخلان به سباق الانتخابات المقبلة التي تبدأ في رمضان المقبل. وهذا يعني أن مسؤولية تجديد العقود المعلقة سيقوم بتحملها الإدارة الجديدة التي ستستغرق زمناً جديداً حول التفاوض مع اللاعبين الباحثين عن تأمين مستقبلهم الكروي –وربما يكون حينئذ الموهوب عبد الفتاح ورفاقه مرتدين قمصانا جديدة لا تحمل اللون الأصفر-.

المثير في مشهد النادي الثمانيني، تمويل بنك تجاري لخزينة الاتحاد بـ46 مليون ريال قبل ما يزيد عن أربعة أشهر، ولكن قد يواجه كل من فتاح والغامدي وعسيري وفهد والمنتشري وباجندوح نفس مصير زميلهم السابق أحمد الفريدي الذي لم يمنحه رئيس الاتحاد مستحقاته المالية البالغة أكثر من 7 ملايين ريال، ما جعله يتنازل عن الملايين وينفذ بجلده إلى صفوف النصر في مايو 2014، هربا من شأن اتحادي مالي غامض.

*خاص بالعربية.نت - رياضة